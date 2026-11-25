Mãos da Terra

Mãos da Terra prevê atender 2,1 mil pessoas no interior do Amazonas, com cursos sobre produção sustentável, manejo e comercialização.

O Projeto Mãos da Terra, realizado pelo Instituto Amazônia Equatorial (AME) com apoio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror-AM), entrou na etapa de execução da segunda fase nos municípios do entorno de Manaus. As ações na capital encerraram suas atividades no fim de setembro, com oito turmas distribuídas em quatro núcleos comunitários, oficinas práticas e feiras de encerramento. Agora, a formação em agricultura familiar e urbana segue para sete municípios do interior, com meta de atender cerca de 300 pessoas em cada um, o que soma aproximadamente 2,1 mil participantes. O encerramento está previsto para 19 de dezembro.

Em outubro, as equipes iniciaram a mobilização, a articulação com lideranças locais e as inscrições, com frentes em Presidente Figueiredo, Manaquiri, Itapiranga, Itacoatiara e na região de Autazes e Careiro da Várzea. Segundo a coordenação, episódios de fumaça intensa adiaram parte da programação, e o calendário prevê aulas aos sábados entre 7 de novembro e 12 de dezembro.

“O Mãos da Terra funciona como uma caravana de conhecimentos, que leva a formação diretamente às comunidades. O objetivo é fortalecer práticas sustentáveis e valorizar os saberes locais, ampliando as oportunidades de produção e de renda para quem vive da terra”, afirma o presidente do instituto, Hiperion Monteiro.

A primeira fase, no primeiro semestre de 2026, atendeu produtores de Iranduba e Rio Preto da Eva. O apoio da Sepror-AM se dá por meio de termos de fomento firmados com organizações da sociedade civil.

Três módulos e 48 horas de formação

Todos os participantes percorrem três módulos em sequência. O Básico apresenta os fundamentos da agricultura familiar. O Intermediário aprofunda manejo sustentável, agroecologia, compostagem e produção de mudas. O Avançado trata de planejamento produtivo, comercialização, gestão e acesso a políticas públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

A carga horária é de 48 horas, entre atividades presenciais e remotas, em seis encontros, dois por módulo. O sétimo encontro é a feira de encerramento, quando os participantes apresentam o que produziram.

“Quando o conhecimento técnico encontra o que o agricultor já sabe, e respeita as condições de cada lugar, a formação faz sentido para quem participa. Levar o projeto ao interior também nos ajuda a entender novas demandas e a aperfeiçoar a forma de mobilizar e acompanhar as turmas”, disse a coordenadora e supervisora do projeto, Profa. Dra. Danielle Araújo.

Público majoritariamente feminino

O curso reúne moradores de comunidades rurais, ribeirinhas e urbanas que já trabalham com agricultura familiar ou querem começar pequenas atividades produtivas, com experiência em mandioca, hortaliças, frutas e cultivo em quintais. Participam jovens, adultos e idosos, inscritos individualmente ou por associações. A estimativa da coordenação é que cerca de 70% do público seja de mulheres.

De acordo com a coordenação, a etapa de Manaus reuniu participantes que já cultivavam em hortas urbanas, quintais e propriedades do entorno da cidade, e as aulas práticas de compostagem mostraram como reaproveitar resíduos orgânicos na produção.

“Muitos alunos relataram esclarecimentos importantes sobre plantio, adubação e manejo sustentável. Esses depoimentos mostram que houve ampliação do conhecimento e interesse em aplicar as técnicas no dia a dia”, afirma Danielle Araújo.

Ainda é possível participar

Embora o prazo divulgado inicialmente tenha terminado em 30 de setembro, interessados ainda podem se inscrever enquanto houver vagas. As matrículas, abertas desde 29 de outubro, são feitas nos núcleos comunitários de cada município, com os instrutores e representantes locais, que orientam os novos alunos sobre os conteúdos já trabalhados. Informações sobre vagas e locais de inscrição podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

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