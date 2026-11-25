EDUCAÇÃO

Suspensão ocorre nesta quinta (26) e sexta-feira (27), após Manaus registrar qualidade do ar na categoria “Muito Ruim” e aumento de atendimentos a crianças com problemas respiratórios.

A Prefeitura de Manaus suspendeu as aulas da rede municipal de ensino nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27) devido à piora na qualidade do ar. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou a medida nesta quarta-feira (25), após identificar o aumento da poluição atmosférica e dos atendimentos a crianças com problemas respiratórios nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Na manhã desta quarta-feira, a capital registrou concentração média de Material Particulado Fino (MP2,5) de 76 microgramas por metro cúbico (µg/m³). Esse resultado coloca a qualidade do ar na categoria “Muito Ruim”.

Avaliação municipal ocorre nesta quarta

Antes da suspensão, os estudantes participarão da Avaliação Municipal de Alfabetização (AMA) nesta quarta-feira (25). Depois da prova, a escola oferecerá merenda aos alunos e os liberará para casa.

A prefeitura adotou a medida para proteger a saúde dos estudantes diante do aumento da poluição atmosférica.

Fumaça de queimadas agrava situação

A fumaça de queimadas no Amazonas e em outros estados contribui para a piora da qualidade do ar em Manaus. Além disso, focos de incêndio na região noroeste do Pará também agravam o cenário na região.