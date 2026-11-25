Amazonas

Cada embalagem vale 10 pontos, e a cada 100 pontos acumulados o usuário recebe R$ 0,35 de crédito no PassaFácil.

Manaus (AM) – Garrafas plásticas podem se transformar em desconto na passagem de ônibus em Manaus. Por meio de máquinas de coleta instaladas em diferentes pontos da cidade, moradores podem entregar embalagens PET, acumular pontos e converter o material reciclado em créditos na conta PassaFácil.

A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com a empresa Ambipar. Para participar, o usuário precisa baixar o aplicativo Triciclo, disponível para Android e iOS, fazer o cadastro e depositar as garrafas nas máquinas coletoras.

A cada embalagem PET entregue, são contabilizados 10 pontos. Quando o participante alcança 100 pontos, recebe R$ 0,35 de desconto, creditados diretamente no PassaFácil. Dessa forma, além de contribuir para a destinação correta dos resíduos, o usuário pode obter benefícios no transporte coletivo.

Onde estão as máquinas

Os equipamentos estão disponíveis em seis pontos de Manaus: na sede do IMMU, nos terminais de integração T1, T2, T3 e T5, na Estação E3, localizada no Santos Dumont, e na unidade do shopping Phelipe Daou.

O diretor-presidente do IMMU, Elson Andrade, afirma que a proposta aproxima a reciclagem da rotina dos passageiros e transforma o descarte de embalagens em uma possibilidade de economia.

“Estamos mostrando que pequenas atitudes podem gerar grandes resultados para a nossa cidade. Ao incentivar a destinação correta dos resíduos, contribuímos para um meio ambiente mais limpo e sustentável. Além disso, o cidadão transforma aquilo que seria descartado em benefícios, como desconto na passagem de ônibus”, destacou.

Pontos podem ser usados em outros serviços

O aplicativo Triciclo também oferece outras formas de utilização dos pontos acumulados. Entre as opções estão transferência via Pix, descontos na conta de energia elétrica e recarga de celular.

Os resultados da coleta também aparecem nos indicadores ambientais do município. Segundo o Relatório de Uso e Sustentabilidade do IMMU, as máquinas do instituto receberam 4.530 embalagens em outubro de 2026.

De acordo com o levantamento, a reciclagem desse volume evitou a emissão de 217,9 quilos de dióxido de carbono (CO₂), economizou 487,6 quilowatt-hora (kWh) de energia e 556,5 litros de água. A iniciativa também reduziu em 0,59 metro cúbico o espaço ocupado por resíduos em aterros sanitários.

A proposta busca incentivar a participação dos moradores na coleta seletiva e associar a preservação ambiental a benefícios para quem utiliza o transporte coletivo na capital.

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