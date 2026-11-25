TRÂNSITO

Antônio Corrêa atravessava a avenida Autaz Mirim pela faixa de pedestres quando uma motocicleta o atingiu; testemunha ainda tentou impedir a fuga do condutor.

Um idoso identificado como Antônio Corrêa, de 73 anos, morreu após uma motocicleta atropelá-lo na manhã desta quarta-feira (25), na avenida Autaz Mirim, na zona leste de Manaus. Segundo informações preliminares, o idoso atravessava a via pela faixa de pedestres quando o motociclista o atingiu e fugiu sem prestar socorro.

Relatos de testemunhas apontam que o condutor trafegava em alta velocidade no momento do acidente. Com a força do impacto, Antônio sofreu ferimentos graves e morreu ainda na pista.

Testemunha tentou impedir fuga

Logo após a colisão, o motociclista também caiu no asfalto. Uma testemunha que presenciou o atropelamento tentou impedir a fuga do condutor e chegou a entrar em luta corporal com ele.

No entanto, o suspeito conseguiu se desvencilhar. Em seguida, levantou a motocicleta, que havia caído na via, e fugiu do local sem prestar assistência ao idoso.

Polícia deve investigar o caso

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) deve investigar as circunstâncias do atropelamento e buscar identificar o motociclista.

Além disso, os investigadores poderão utilizar imagens de câmeras de monitoramento instaladas na região para tentar localizar o condutor.

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