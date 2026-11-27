ENSINO SUPERIOR

Seleções reuniram 84,5 mil candidatos e oferecem 5.062 vagas na capital e no interior. Matrículas da primeira chamada ocorrem de 21 a 23 de dezembro.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou, nesta sexta-feira (27), a lista de aprovados no Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e no Vestibular 2026, com ingresso previsto para 2027. A instituição anunciou os resultados na Reitoria, em Manaus, e disponibilizou as listas para consulta pela internet.

Ao todo, os dois processos seletivos reuniram 84.575 inscritos. Desse número, 49.022 candidatos participaram do SIS, enquanto outros 35.553 concorreram pelo Vestibular. Juntas, as seleções oferecem 5.062 vagas em cursos de graduação na capital e no interior do Amazonas.

Desse total, a universidade destinou 3.038 vagas ao SIS e outras 2.024 ao Vestibular. As provas ocorreram nos dias 11, 12 e 13 de outubro.

UEA amplia oferta de cursos no interior

Entre as novidades desta edição está a criação de novos cursos em municípios do interior. A partir de 2027, a universidade oferecerá Medicina Veterinária no Núcleo de Ensino Superior de Presidente Figueiredo e Farmácia no Centro de Estudos Superiores de Tefé.

Além disso, Iranduba receberá o curso de Licenciatura em Computação. Já a comunidade indígena de Belém do Solimões, em Tabatinga, terá acesso às graduações de Letras – Língua Portuguesa e Matemática.

Segundo o reitor da UEA, André Zogahib, a ampliação da oferta busca fortalecer a educação e contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades do interior.

Ações afirmativas também registram aumento

Outro destaque desta edição foi o crescimento das inscrições pelas ações afirmativas. De acordo com a diretora da Comissão Geral de Concursos da UEA, Patrícia Attademo, a seleção registrou aumento na participação de pessoas com deficiência, indígenas e negros.

Além dessas modalidades, a universidade também ofereceu vagas exclusivas para refugiados. A iniciativa integra as políticas de ampliação do acesso ao ensino superior.

Aprovadas em Medicina e Engenharia

A divulgação dos resultados também marcou a conquista de estudantes que aguardavam uma vaga na universidade. Entre os aprovados está Anne Frithz, de 18 anos, que passou em Medicina pelo SIS. Ela será a primeira pessoa da família a ingressar em uma graduação na área.

Já Ana Eloisa, de 17 anos, conseguiu aprovação em duas graduações: Engenharia Elétrica pelo SIS e Engenharia Civil pelo Vestibular. Durante a preparação, a estudante conciliou as atividades do ensino médio técnico com o cursinho.

Matrículas começam em dezembro

Após a divulgação dos resultados, os candidatos aprovados na primeira chamada devem ficar atentos ao calendário de matrícula institucional. A UEA definiu o período de 21 a 23 de dezembro para o procedimento.

A convocação contempla os classificados para cursos com início das aulas previsto para o primeiro semestre letivo de 2027. Para efetivar a matrícula, os estudantes precisam imprimir e preencher a Ficha de Identificação do Candidato, disponível no Portal da UEA.

Em seguida, devem apresentar o formulário e os documentos exigidos nos locais, horários e datas indicados no edital de matrícula.

Confira os resultados: