CENÁRIO AMBIENTAL

Evento estava previsto para os dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Organização ainda não definiu novas datas.

A intensa fumaça que atinge Manaus provocou o adiamento do Festival Amazônia POP, que aconteceria nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A organização ainda não definiu uma nova data e considera a possibilidade de transferir o evento para 2027.

A direção do festival tomou a decisão em acordo com a TA Produções e Eventos Culturais e os artistas participantes. Em comunicado, a organização explicou que levou em conta as condições ambientais da capital, a previsão de continuidade da fumaça nos próximos dias e as orientações dos órgãos públicos competentes.

Além disso, a produção destacou que a mudança busca preservar a saúde e a segurança do público, dos músicos, das equipes de montagem e dos demais profissionais envolvidos. Por esse motivo, o adiamento abrange toda a programação, e não apenas algumas apresentações.

Festival reuniria artistas nacionais e regionais

A programação previa apresentações de artistas de diferentes estilos e gerações da música brasileira. Entre os nomes anunciados estavam Marina Sena, Fresno, Karol Conká, Gaby Amarantos, Gilsons e Priscilla.

O festival também reuniria representantes da região Norte, como a cantora paraense Zaynara e os artistas amazonenses Cella e Jambu. Além deles, Karen Francis, Ebony e Os Garotin integravam a lista de atrações.

Com essa diversidade, o Amazônia POP pretendia aproximar artistas de projeção nacional dos nomes que movimentam a cena musical nortista. A proposta era oferecer três dias de programação cultural em Manaus.

Ingressos continuam válidos

Apesar da mudança, quem já comprou ingresso poderá utilizá-lo nas novas datas. Segundo a organização, os bilhetes manterão suas respectivas categorias e condições de acesso.

Por outro lado, quem não quiser aguardar a remarcação poderá solicitar o reembolso pela plataforma Shotgun. No entanto, a produção divulgará os procedimentos somente após anunciar o novo calendário.

A direção do Amazônia POP lamentou os transtornos e agradeceu a compreensão do público. Enquanto isso, os interessados devem acompanhar os canais oficiais do festival para receber informações sobre a nova programação.