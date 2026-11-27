Decisão

Decisão foi unânime e acompanhada pelos pais da criança, mas a cassação ainda depende de análise do Conselho Federal de Enfermagem.

Manaus (AM) – Por unanimidade, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas (Coren-AM) decidiu cassar o registro profissional da técnica de enfermagem Raísa Bentes Praia, investigada pela participação no atendimento que terminou com a morte de Benício Xavier de Freitas, de 6 anos. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (27), durante julgamento ético realizado na sede do conselho, em Manaus. Os pais da criança acompanharam a sessão e comemoraram o resultado.

A decisão representa um avanço na busca por responsabilização pela morte do menino, ocorrida em 23 de novembro de 2025, no Hospital Santa Júlia. Benício recebeu doses de adrenalina diretamente na veia durante o atendimento, embora, segundo as investigações, o medicamento devesse ter sido administrado por nebulização.

O julgamento foi marcado por um pedido da defesa da técnica para suspender a sessão. O advogado questionou manifestações públicas dos pais da criança e levantou suspeitas de que informações sobre o resultado poderiam ter sido antecipadas ou vazadas antes da votação. O pedido, porém, não impediu a continuidade da análise.

A família de Benício defendia a cassação do registro profissional e considerava insuficiente o parecer inicial, que recomendava a suspensão do exercício da profissão por 90 dias. O julgamento havia sido marcado inicialmente para 23 de outubro, mas acabou adiado após os advogados dos pais identificarem a ausência do laudo necroscópico indireto do Instituto Médico Legal (IML) nos autos. O documento foi apresentado posteriormente para análise dos conselheiros.

Laudo foi decisivo

A presidente do Coren-AM, Maria Alexandra Costa Lima, afirmou que a decisão considerou o conjunto de provas, os depoimentos e o laudo necroscópico recebido pelo conselho no mês passado.

Durante a sessão, o conselheiro Zilmar Augusto de Souza Filho também apontou que a morte poderia ter sido evitada caso os profissionais envolvidos tivessem interrompido a administração dos medicamentos.

O laudo pericial foi um dos elementos apresentados pela família para sustentar que a administração de uma dose elevada de adrenalina por via intravenosa teve relação direta com a sequência de acontecimentos que levou à morte da criança.

Como ocorreu a morte

Benício deu entrada no Hospital Santa Júlia em 22 de novembro de 2025, com sintomas de tosse e quadro gripal. Durante o atendimento, recebeu uma prescrição de adrenalina por via intravenosa. Conforme a investigação policial, a dose indicada era de 9 miligramas, aplicada diretamente na veia, embora o tratamento previsto para o quadro fosse por nebulização.

Após receber a medicação, o menino apresentou agravamento do estado de saúde, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu na madrugada de 23 de novembro.

A investigação da Polícia Civil apontou falhas na prescrição e na administração do medicamento. A médica Juliana Brasil Santos e a técnica de enfermagem foram denunciadas pelo Ministério Público do Amazonas por homicídio qualificado, na modalidade de dolo eventual. A Justiça recebeu a denúncia, e as duas passaram a responder como rés no processo criminal.

Cassação ainda depende do Cofen

Apesar da decisão unânime do conselho regional, a cassação ainda precisa ser analisada pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), responsável por confirmar ou modificar a penalidade. A defesa da técnica tem prazo de 15 dias para apresentar recurso.

Conforme as regras do sistema Cofen/Conselhos Regionais, quando o conselho regional indica a cassação, o processo é encaminhado à instância federal para julgamento definitivo. Portanto, a decisão desta sexta-feira ainda não representa a perda definitiva do registro profissional.

Além do processo ético contra a técnica, a conduta da médica também é alvo de apuração no Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM).

A morte de Benício completou um ano no último dia 23 de novembro. Desde então, os pais, Bruno Freitas e Joyce Xavier, acompanham os procedimentos administrativos e judiciais em busca de responsabilização pelos fatos que levaram à morte do filho.

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