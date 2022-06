Serviços no Bumbódromo são concluídos para a realização do 55° Festival de Parintins

Parintins (AM) – Os serviços no Centro Cultural de Parintins, conhecido popularmente como Bumbódromo, foram concluídos para a realização do 55° Festival de Parintins. A disputa entre os bois Caprichoso e Garantido acontece nesta sexta-feira (24) e termina no domingo (26).

O objetivo dos trabalhos foi o de melhorar a infraestrutura do espaço, que ficou fechado por conta da suspensão de eventos durante a pandemia, garantindo assim, o conforto e segurança de milhares de torcedores na Arena.

O serviço foi executado pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

A frente de trabalho contemplou diversas ações, como revisão elétrica, hidráulica, estação de tratamento, pintura, subestação de energia e geradores e manutenção da estrutura metálica.

A chefe do Departamento de Fiscalização de Obras da Seinfra, engenheira Tyssia Rayol, ressaltou que o principal foco é a segurança para que o evento ocorra adequadamente.

“A gente sempre trabalha pensando na segurança. O aperto das estruturas metálicas é feito anualmente, justamente para garantir essa segurança, tendo em vista serem estruturas já antigas. Pode [o torcedor] brincar tranquilo e pode pular tranquilo que as arquibancadas aguentam”, disse a engenheira.

O secretário de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, destaca que as intervenções irão contribuir para a realização do maior festival da história. “O Bumbódromo está preparado para receber esse público com segurança e, acima de tudo, com a beleza necessária para que as pessoas possam levar essa recordação deste momento em que passaram no festival”, disse.

A reforma do Bumbódromo fez parte de um pacote de infraestrutura destinado pelo governador Wilson Lima a Parintins, com recursos da ordem de R$ 28 milhões. O pacote incluiu ainda, entre outros projetos, a implantação de iluminação pública em LED, por meio do programa Ilumina+ Amazonas, inaugurada no dia 15 deste mês.

Fonte de renda



Ao todo, 100 trabalhadores foram contratados para executar os serviços de reforma e manutenção, sendo 70 deles trabalhadores de Parintins. É o caso do pintor Márcio Souza, que comemora o retorno do festival.

“Isso aqui é uma contribuição para a gente. Uma fonte de ganhar dinheiro era aqui. Graças a Deus voltou de novo o movimento e nós temos aqui, espetacular, a cultura, a cultura que a gente tem aqui. O movimento que a gente tem é a renda do município de Parintins”, ressaltou Márcio. * Com informações da assessoria

