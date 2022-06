Galera vermelha e branca vai à loucura durante passagem de som com Sebastião Júnior

Para os torcedores, o levantador deveria ter se apresentado durante as três noites do festival

Parintins (AM) – Neste domingo (26), última noite do Festival Folclórico de Parintins, Sebastião Júnior se apresenta na arena. A apresentação está cheia de expectativa e já deu para sentir um pouco do que vem mais tarde durante a passagem de som do boi Garantido, a galera foi a loucura com o apresentador.

“Sabá cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Gritava a galera encarnada”.

Para os torcedores, o levantador deveria ter se apresentado durante as três noites do festival. Um verdadeiro clamor foi feito nas redes sociais por parte dos “Pereches”. O movimento ficou mais intenso após o boi da baixa não se sair muito bem na primeira apresentação.

Este ano, Garantido trouxe um levantador de toada por noite. O primeiro foi David Assayag, na segunda noite foi a vez de Edilson Santana e, por fim, Sabá.

Para contemplar a terceira e última noite do Festival de Parintins, o boi Garantido abre o espetáculo com o tema ‘Utopia Vermelha’. ‘O viajante dos rios da Amazônia’ será apresentado como Figura Típica Regional, ‘O mamulengo do folclore Parintinense’ como Celebração Folclórica, ‘Teperecique, o Senhor das águas’ como lenda Amazônica e Ritual Indígena com o ‘Ritual Tenharim’.

*Com informações da assessoria

