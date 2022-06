David Assayag se despede do posto de levantador de toadas: “Jamais aprovei divisão”

Manaus (AM)- No início da tarde desta segunda-feira (27) o cantor e levantador de toadas do Boi Garantido, David Assayag, comunicou que não permanece no cargo para os próximos anos do Festival Folclórico de Parintins.

A decisão foi informada por meio das redes sociais do cantor. Em despedida, David conta que se despede do posto e afirma que nunca aprovou divisões.

“É com grande tristeza que despeço-me do posto de levantador oficial de toadas do boi garantido.

Em todos os momentos me dispus a somar na área musical e jamais aprovei qualquer tipo de divisão que sempre é e será prejudicial ao garantido.

Peço desculpas ao povo encarnado se não consegui, neste festival, alcançar performance esperada, devido a fatores alheios a força do meu sentimento e da minha consciência pela vitória do garantido.

A gente segue na vida para encontros e reencontros ao som das toadas, como forma de consolidar o respeito a nossa histórica contribuição ao festival folclórico de parintins e, carinhosamente, a nação vermelha e branca!”

Fãs e torcedores comentaram sobre a decisão, lamentaram e culpam a administração do boi Garantido.

“Davi eu como torcedora encarnada e apaixonada pelo meu boi, me solidarizo por todos os itens que foram prejudicados com essa presidência incompetente. Você dez história em nosso boi, admiro você, seu trabalho e sua linda voz. Obrigada por me proporcionar tantas emoções”, escreveu Deborah Dias.

“Foi uma falta de respeito o que fizeram com você ontem, te deixando em pé na arena por duas horas e meia. Sucesso”, disse outra torcedora encarnada.

Este não é o primeiro comunicado que deixa tristeza para o povo do boi com o coração na testa. O também levantador de toadas, Sebastião Júnior, se despediu da galera encarnada em última apresentação no Bumbódromo. A decisão foi anunciada neste domingo (26).

O motivo não foi relevado, porém, problemas internos da diretoria devem ter contribuído para a decisão. Neste ano, o Garantido dividiu os apresentadores por noite, o que deixou a torcida revoltada, pois queriam Sebastião em todas as apresentações.

