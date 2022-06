Deputada Alessandra destaca inauguração da 31ª unidade do Prato Cheio no Amazonas

A inauguração foi realizada no bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus

Manaus (AM) – Na tarde desta segunda-feira (27), o Governo do Amazonas inaugurou a 31º unidade do programa social Prato Cheio. A inauguração foi realizada no bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus e contou com a presença de Wilson Lima, e da deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) Alessandra, o estado agora tem 13 unidades em Manaus e 18 no interior.

Para bater a meta de 33 bases do Prato Cheio, faltam apenas as entregas das unidades dos municípios de Carauari e Boca do Acre.

“A ampliação do Prato Cheio é uma prova da sensibilidade social do governador Wilson Lima, que colocou o combate à fome como prioridade da sua administração. Particularmente fico muito feliz por ter ajudado o governador no planejamento e início da expansão do programa enquanto estive na Seas” , disse Alessandra.

Iniciativa fundamental

A mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) aponta que 33 milhões de pessoas estão passando fome no Brasil.

“Lutar contra a fome é, portanto, um desafio para a classe política, as instituições e a sociedade. Ao mesmo tempo, é um ato de amor ao próximo” , concluiu a deputada que mais trabalha pelas políticas públicas de Assistência Social no Amazonas.

