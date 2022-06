Leão Lobo revela que Leo Dias contou sobre Klara Castanho nos bastidores de programa

Revelação teria sido feita durante o "Troféus Imprensa", do SBT

Leão Lobo impressionou os telespectadores do programa “Revista da Cidade”, da TV Gazeta, ao revelar que Leo Dias havia contado o caso de Klara Castanho durante os bastidores de um programa de TV.

Segundo relato do jornalista dado na manhã desta terça-feira (28), o colunista havia contado a história nos bastidores do “Troféu Imprensa”, que foi gravado no SBT em 7 de junho.

“Nós ficamos sabendo, nós, profissionais da imprensa especializada nessa coisa da fofoca, todos juntos no camarim do Troféu Imprensa pelo Leo Dias, que nos pediu sigilo absoluto”, iniciou.

“Que nem precisaria, porque a história é tão triste e tão pessoal, ninguém tinha o direito de invadir. Eu até tinha esquecido, foi assim: ‘isso não é pra contar’”, completo Leão Lobo.

O jornalista ainda falou sobre a repercussão do caso.

“De repente, no dia 24, de forma cruel e sem nenhum tipo de preocupação e respeito com o outro sobre o vazamento do drama de Klara Castanho, desnecessário e leviano, isso não passa nem perto de jornalismo”, finalizou.

Veja o vídeo:

Leão Lobo revela que Leo Dias contou o caso Klara Castanho nos bastidores do Troféu Imprensa, em 7 de junho



Imagem: TV Gazeta pic.twitter.com/KyHl8ao6rT — Eduardo Moura (@edubmoura) June 28, 2022

*Com informações do iBahia

