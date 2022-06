Brasil leva a virada da Suécia e encerra preparação para a Copa América

Debinha marcou o gol da Canarinho, no início do segundo tempo

Manaus (AM) – A Seleção Feminina fez um grande primeiro tempo, largou na frente na etapa final, mas tomou a virada da Suécia e foi derrotada por 3 a 1, na tarde desta terça-feira (28). O amistoso foi disputado na Friends Arena, em Estocolmo (SUE), e foi o último teste antes da Copa América, que será disputada na Colômbia.

A competição da Conmebol inicia no próximo mês e o Brasil estreia no dia 9, diante da Argentina.

O jogo

A Seleção Brasileira mostrou bom futebol durante o primeiro tempo disputado na Friends Arena. Defensivamente, a Canarinho deu poucos espaços para as donas da casa, que buscavam principalmente as jogadas pelos lados e pelo alto. Enquanto no ataque, a equipe brazuca apostou na habilidade e na velocidade para criar boas oportunidades.

Logo aos oito minutos, Tamires descolou ótimo lançamento para Kerolin, que bateu rasteiro, mas viu Lindahl evitar o gol. Mais tarde, Debinha também apareceu para o Brasil e Tamires acertou o poste. Minutos antes do intervalo, Adriana arriscou de fora da área e parou em mais uma defesa da goleira sueca.

No começo do segundo tempo, Lorena salvou a Canarinho em arremate de Angeldal. Sem se intimidar, a Seleção manteve o equilíbrio e, aos cinco minutos, Angelina lançou para Fê Palermo, que deu ótimo passe para Debinha, a camisa 9 avançou já dentro da área e bateu bonito para abrir o placar: 1 a 0.

Depois do gol, a Suécia foi para cima. Lorena pegou mais uma dessa vez em chute de Rolfö. Já aos 19 minutos, Kaneryd fez boa jogada individual para deixar tudo igual. E, aos 21, Hurtig aproveitou cruzamento na área para virar o jogo para as donas da casa.

Tentando o empate, o Brasil voltou ao ataque e teve grande oportunidade com Bia Zaneratto, que mandou por cima da meta. Do outro lado do campo, Hurtig e Blakstenius esbarraram em mais duas boas defesas da arqueira brazuca. E já nos minutos finais, Blackstenius anotou o terceiro da Suécia dando números finais ao amistoso.

*Com informações da CBF

