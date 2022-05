Handebol feminino da UEA está na final dos Jogos Universitários Brasileiros

Manaus (AM) – A equipe de Handebol feminino da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) conquistou a vitória na etapa estadual dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). O time representará a UEA e o estado na final em Brasília, de 19 a 25 de setembro.

A vitória foi contra o time da Uninorte, por 38 a 28, em partida realizada na tarde deste domingo (29/05) na quadra da Fundação Vila Olímpica de Manaus. O grupo de handebol feminino da UEA é formado por alunas de diferentes cursos e tem como técnico o professor Adilson Costa.

“Levamos a melhor de três jogos”, disse a ala esquerda Chiara Julie, aluna do 7º período do curso de Medicina. A competição também contou com a participação da atleta Érica Costa do Nascimento, aluna do Núcleo de Ensino Superior de Coari (Nesco) do curso de Agroecologia.

A vice-reitora da UEA, Kátia Couceiro, prestigiou a final dos JUBs e se disse extremamente feliz pela vitória. “A universidade está de parabéns pela conquista. O esporte é importante enquanto atividade física e, também, como uma interação maior entre as unidades. Toda a comunidade acadêmica se unia em busca dessa vitória”, ressaltou a vice-reitora.

O reitor da UEA, André Zogahib, elogiou o empenho e a dedicação da equipe e disse que acredita no potencial do grupo para trazer mais um título para a universidade. “O esporte será sempre estimulado na nossa gestão! Valeu, meninas do handebol! Estamos muito orgulhosos de vocês!”, declarou.

Equipe vencedora

· Chiara Julie – Medicina/ESA

· Yasmin da Silva Gomes – Engenharia de Produção/EST

· Angelica Maria Pinto Fontes – Educação Física/ESA

· Lívia Machado da Silva – Educação Física/ESA

· Felicia Jovanna – Licenciatura em Letras Língua Portuguesa/ENS

· Marineusa Granjeiro – Licenciatura em Letras Língua Portuguesa/ENS

· Ingrid Costa Luna – Biologia/ENS

· Gabriela Lima – Pedagogia/ENS

· Beatriz Garcia – Medicina/ESA

· Érica Costa do Nascimento – Agroecologia – UEA/Coari

*Com informações da assessoria

