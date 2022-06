Brasil enfrenta a Suécia em último amistoso antes da Copa América

A Seleção Feminina finaliza, nesta terça-feira (28), a preparação para a CONMEBOL Copa América Colômbia 2022. A partir de 12h30 (horário de Manaus), o Brasil enfrenta a Suécia, na Friends Arena, em Estocolmo (SUE), no segundo amistoso em solo europeu. No primeiro teste, na quinta-feira (23), derrota para a Dinamarca por 2 a 1. A partida contará com transmissão ao vivo da Globo e do SporTV.

A técnica Pia Sundhage comandou, nesta segunda-feira (27), o treino final antes do duelo contra a Suécia. A atividade contou praticamente com todas as jogadoras, com exceção da atacante Gabi Nunes, que se recupera de um edema no músculo bíceps femoral da coxa esquerda.

Na atividade, Pia espelhou a equipe que vislumbra para o confronto contra suas compatriotas. Na primeira etapa, a sueca fez um trabalho de movimentação com a bola. Em seguida, optou por um coletivo de 11 x 11 ajustando a movimentação e compactação da equipe. Em seguida, fechou o treinamento com cobranças ensaiadas de bola parada.

O duelo diante da Suécia marca o reencontro entre as duas seleções: brasileiras e suecas voltam a se enfrentar seis após a semifinal dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. No último jogo, sob o comando de Pia Sundhage, as europeias eliminaram o Brasil e se classificaram para a final da competição. Desta vez, a treinadora da Canarinho estará pela primeira vez do lado oposto enfrentando a seleção de seu país.

*Com informações da CBF

