Assassino de servidora do TRT tem prisão preventiva decretada em Manaus

Manaus (AM) – O agente de portaria Caio Claudino, de 24 anos, assassino confesso da servidora do TRT, Silvanilde Ferreira, teve a prisão temporária, convertida para prisão preventiva, na tarde da última terça-feira (29). O crime causou grande repercussão na capital, devido a brutalidade com que a mulher foi assassinada.

O assassino estava preso temporariamente desde o dia 31 de maio após ter confessado o crime, relatando à polícia que estava sob o efeito de entorpecentes no dia do fato. Dias depois, Caio mudou a versão para sua defesa informando que não teria cometido o homicídio.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ricardo Cunha, diante de todos os materiais levantados pelas equipes de investigações, todas as provas apontavam a autoria do crime para o agente de portaria.

Ainda conforme a autoridade com a prisão preventiva decretada, o crime está elucidado, porém, ele ainda irá encaminhar o caso para a Justiça.

Relembre o caso

A servidora pública do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Silvanilde Ferreira, foi encontrada sem vida, pela sua filha Stephanie Veiga, na noite do dia 21 de maio (sábado). Ela foi assassinada dentro do próprio apartamento localizado no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste da capital.

A filha da servidora, relatou à polícia que estava fora de casa quando recebeu uma mensagem de emergência da mãe. Após não ter êxito nas tentativas de retorno para Silvanilde, Stephanie ligou para a portaria, pedindo ajuda ao porteiro, que foi até o apartamento e ninguém atendeu.

Diante disto, ao retornar para casa na companhia do namorado Igor Gabriel Melo e Silva, Stephanie encontrou a mãe jogada de bruços sob uma poça de sangue no chão da sala. A cena do crime não tinha sinal de arrombamento ou roubo, apenas o celular da funcionária pública foi levado do local.

Leia mais:

Em depoimento, genro de servidora assassinada em Manaus relata ser inocente

Caso Silvanilde: agente de portaria muda versão e diz que não matou servidora do TRT

Juiz emite mandato de prisão de Caio Claudino, acusado da morte de Silvanilde

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook