Claudia Raia se desculpa com Marisa Monte após expor intimidade com Alexandre Frota: ‘Errei’

Atriz revelou que a cantora teria perdido a virgindade com o ex-ator

Claudia Raia apareceu nas redes sociais na sexta-feira (1º) para se desculpar com Marisa Monte. A atriz revelou que a cantora teria perdido a virgindade com Alexandre Frota durante uma entrevista ao programa “Saia Justa”, do GNT.

“Errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte de uma artista que admiro tanto. Foi uma fala desnecessária e equivocada, que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa. Lição aprendida, é assim, a gente aprende”, disse a atriz.

Entenda a treta

Durante a participação no programa do canal fechado, Claudia Raia não gostou de ter seu nome associado ao ex-ator mais uma vez e expôs a relação entre ele e Marisa Monte.

“Eu passo por isso, amor. Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei com ele. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso”, disse.

Alexandre Frota usou as redes sociais para respondê-la após a repercussão.

“Lamento muito que a Claudia ainda não tenha me esquecido. Com todo respeito, acho que ela está errando e passando da curva. Com o tempo, está ficando engraçada e ainda colocou na fofoca a Marisa”, disse ele.

*Com informações do iBahia

Leia mais:

Murilo Huff desabafa após ser acusado de não participar da vida de Léo

Arlindo Cruz tem quadro estável e segue sem previsão de alta, diz equipe

Maitê Proença explica declaração sobre namoro com Adriana Calcanhotto