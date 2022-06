Maitê Proença explica declaração sobre namoro com Adriana Calcanhotto

Maitê Proença fez um vídeo nesta terça-feira (28) para esclarecer a declaração que deu sobre o seu relacionamento com a cantora Adriana Calcanhotto.

“Trocando em miúdos… Apesar de preferir homens, estou com uma mulher. Porque gosto dela, da pessoa. Se ela fosse homem seria mais fácil pra mim. Mas por gostar dela, topo fazer essa experiência. Estar num relacionamento com uma mulher fala mais alto do que os que acusam sem ler, e caçam, polêmicas onde não há. O que eu disse está claro, e se lido na íntegra, sem má vontade, é elogioso com a minha parceira. Paz e amor”, disse Maitê no vídeo.