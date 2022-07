‘Caravana pra Elas’ oferece programação de empreendedorismo feminino

Manaus (AM) – A capital Amazonense recebe na próxima quinta-feira (7), a “Caravana Pra Elas”, evento gratuito com programação de imersão ao empreendedorismo feminino. Palestras e minicursos irão movimentar o evento voltado às mulheres no Shopping Studio 5, das 8h às 19h, que também vai contar com oferta de serviços de saúde, espaço kids, e orientações diante de situações de vulnerabilidade e violência doméstica.

A ação tem como objetivo principal gerar emprego e renda, inserindo as mulheres no empreendedorismo, dando a elas autonomia e liberdade econômica. Todos os cursos e serviços serão gratuitos.

Gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae Amazonas, Maria Helena Souza Garcia destaca o foco em despertar nas participantes a inquietude para empreender.

“Isso para que elas possam ganhar seu dinheiro. Assim, gerar uma consciência para a área da beleza, gastronomia, cuidar da própria saúde e deixar os filhos no espaço kids, que terá conteúdo de empreendedorismo infantil e robótica” , informou Maria.

Em paralelo à programação, de 9h às 18h, as credenciadas terão acesso a serviço para emissão de RG, aferição de pressão arterial, glicose, serviço de odontologia, acesso à carreta da saúde, exposição com microempreendedoras e espaço destinado a parceiros do Sistema S (Sesi, Senai, Senac, Senar e Sesc), além de bancos para consulta ao crédito.

No auditório, o debate ‘Empreendedorismo Feminino e a Diversidade’ trará reflexões sobre trabalho e gênero. Pela tarde, será a vez das palestras: ‘A Força da mulher Empreendedora’, ‘A atuação da mulher no agronegócio’, ‘Mulher, Mãe e Empreendedora, ‘A mulher e as oportunidades no segmento de transportes’, encerrando com opções de microcrédito oferecidos por BASA e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), além de educação financeira com o Banco do Brasil.

O Sebrae Amazonas terá uma programação própria durante o evento, com palestras sobre empreendedorismo, dicas para o uso das redes sociais, fotografia de produtos, formalização do MEI e formação do preço de venda.

Para participar, as interessadas podem realizar a inscrição nas palestras e seminários do evento no endereço lojasebraeam.com.br. Mais informações podem ser obtidas através do número 0800-570-0800, que também atende via WhatsApp.

*Com informações da assessoria

