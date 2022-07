Vice-Presidente Hamilton Mourão enaltece relevância da ExpoAmazônia em Manaus

Manaus (AM) – Após meses de preparativos, um dos eventos mais aguardados da região teve início nesta quinta-feira (30). A ExpoAmazônia Bio&TIC 2022, realizada pela Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), ao abrir as portas ao público contou com a presença de diversas autoridades, com destaque para a participação do Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão.

Em discurso, Mourão afirmou sua satisfação em participar de “um evento cuja temática é tão relevante para a região Norte e para o Brasil”. Segundo ele, “iniciativas como estas contribuem para divulgar as oportunidades de investimentos na Amazônia e engajam um número crescente de empresas e agências governamentais de países parceiros”.

O Vice-Presidente lembrou, também, que “o Brasil já protagonizou sucessos no uso da biotecnologia para geração de biocombustíveis, de insumos agrícolas, alimentos, cosméticos fármacos e diversos outros insumos e produtos. Chegou a hora de transferir essa experiência, de maneira ambiciosa, para o território amazônico”.

Ele complemetou afirmando que “os polos de bioeconomia e de tecnologia da informação e comunicação desempenham papel estratégico no sentido de atrair investimentos e empreendimentos inovadores e sustentáveis com geração de emprego e renda na região”.

Ainda em seu discurso, Mourão, que também preside o Conselho Nacional da Amazônia Legal (CNAL), reforçou o compromisso do governo federal com a agenda Amazônia, e destacou que além de buscar combater os crimes ambientais, tem articulado “uma estratégia integrada para integrar, desenvolver e proteger a região”.

Foi neste sentido que, conforme informou, “o Presidente Bolsonaro prontamente respondeu a este desafio, com o restabelecimento, em 2020, do Conselho Nacional da Amazônia Legal e me designou para liderar esta missão. Como presidente do CNAL, pude acompanhar as sucessivas operações de garantia da lei e da ordem no combate ao desmatamento ilegal e outros ilícitos”.

Agradecimentos

A coordenadora da ExpoAmazônia, Vânia Thaumaturgo, presidente do Conselho da APDM, reforçou em sua fala os agradecimentos a todos que abraçaram a causa de organizar um evento de tamanho porte e diversidade.

Vânia ainda convidou a todos a aproveitarem esta oportunidade e visitarem tudo que o evento tem a oferecer, desde a área de exposição até os debates, palestras e apresentações. “Convido a todos a conhecerem todos os ambientes da ExpoAmazônia e conferirem com seus próprios olhos e assim saberão que não há exageros”.

Visitação

Após o encerramento da solenidade de abertura, o Vice-Presidente Hamilton Mourão realizou uma visita ao pavilhão principal, ocasião na qual foi a alguns estandes, recebeu lembranças feitas exclusivamente para ele no espaço Hackathon e no estande do Centro de Biotecnologia da Amazônia e, ainda, concedeu entrevista coletiva aos diversos veículos de comunicação que acompanharam e realizaram a cobertura jornalística do primeiro dia da ExpoAmazônia.

Programação

O evento continua até o próximo dia 2 de julho, sempre de 14h às 20h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus (AM). A entrada é gratuita, sendo necessária apenas a inscrição prévia, para facilitar o acesso, por meio do site oficial do evento (expoamazonia.com).

