Homem é assassinado com 20 facadas dentro de quitinete em Manaus

Moradores encontraram o corpo do homem em um dos cômodo da residência com diversas perfurações

Manaus (AM) – O corpo de um homem, identificado apenas como “Paulo”, foi encontrado com diversos golpes de faca, na tarde deste sábado (2), em uma quitinete, localizada na rua Amatura, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste da capital.

De acordo com informações de populares repassadas à polícia, moradores encontraram o corpo do homem em um dos cômodos da residência com diversas perfurações de arma branca pelo corpo.

Ainda segundo relatos de populares do local, Paulo foi visto, na noite de sexta-feira (1), na companhia de uma mulher não identificada, após isso ninguém teria mais informações ou suspeitas sobre quem pode ter cometido o crime brutal.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) constataram que a vítima recebeu vinte perfurações de arma branca por todo o corpo.

Após a realização da perícia, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

