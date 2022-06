Junho Violeta: Rio Preto da Eva adere à campanha de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa

Rio Preto da Eva (AM) – Celebrado anualmente no dia 15 de junho, o Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, o Manifesto Junho Violeta foi realizado na terça-feira (14), na Câmara Municipal de Rio Preto da Eva. A ação é comandada pela Prefeitura de Rio Preto da Eva, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Centro de Convivência do Idoso, CRAS, CREAS e Coordenação de Cultura.

A atividade oferece uma vasta programação voltada ao alerta à população sobre casos de violência envolvendo pessoas da terceira idade, além de atividades direcionadas a esse público-alvo.

“Nós temos muitos problemas no município, de filhos, netos, que sacam o dinheiro dos idosos, que fazem empréstimo no nome deles, esse é um tipo de violência, infelizmente muito comum, a gente precisa falar sobre o assunto. Os idosos precisam entender que eles estão tendo os seus direitos negligenciados, e essa programação foi voltada para isso”, destacou a coordenadora do Centro de Convivência do Idoso de Rio Preto da Eva, Ana Reis.

Durante toda a manhã foram realizadas palestras com psicólogos e assistentes sociais da Rede de Proteção, encenação de peças teatrais, muita música e dança, tudo para acolher os idosos e informar de forma descontraída, sobre os direitos que são assegurados a eles.

Dona Telma, de 56 anos, se emocionou com a peça de teatro que retratava uma avó violentada física e financeiramente pela neta.

A atividade oferece uma vasta programação em Rio Preto da Eva Fotos: Divulgação / Lucinei Filho

“Essa peça mexeu muito comigo, mexeu tanto que deu vontade de subir lá no palco e bater nessa neta. Eu já presenciei muitas vezes esse cenário de violência, minha avó, meus pais, então esse assunto sempre me deixa emocionada”, disse ela.

A coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Rio Preto da Eva, Kézia Carneiro, explicou como é feito o atendimento às vítimas de violência.

“A gente conta com o apoio de toda a rede de proteção, de um vizinho, um agente comunitário, um presidente de comunidade, que tenha identificado algum tipo de violência contra o idoso, que leve essa denúncia até o CRAS, CREAS, a assistência social do município, que a gente vai estar atendendo essas demandas, fazendo as visitas, e tomar as medidas cabíveis, caso se confirme a negligência”, frisou.

Durante o evento ainda foram servidos lanches e sorteados brindes para os idosos. As ações do Junho Violeta vão continuar durante todo o decorrer do mês.

Atenção aos Idosos

Em Rio Preto da Eva, são atualmente atendidos 298 idosos no Centro de Convivência da zona urbana, alguns são acamados e recebem visitas dos agentes em casa. Já na zona rural, estão cadastrados 130 idosos.

Eles participam de aulas de ginástica, atividades físicas, zumba, grupo de canto coral, bailes, brincadeiras e alguns estão até concluindo o ensino médio por meio do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Uma piscina também está sendo construída para as aulas de hidroginástica.

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Wilson Lima dá ordem de serviço para construção de infraestrutura turística na Serra da Valéria

FUnATI participa de programação de combate à violência contra idosos

Unidades de saúde de Manaus estão em alerta para sinais e sintomas de varíola do macaco