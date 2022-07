Thiago Gagliasso é condenado pela Justiça por divulgar fake news

O ator e influenciador Thiago Gagliasso, irmão de Bruno Gagliasso, foi condenado a indenizar Adriana Santana de Araújo Rodrigues, mãe de um dos jovens assassinados na Chacina do Jacarezinho, por propagação de fake news.

Na ocasião, Thiago divulgou imagens de uma mulher segurando um fuzil e atribuiu a pessoa na foto a mãe de Marlon Santana de Araújo. A informação foi desmentida na época pela própria polícia.

A ação foi registrada em 2021 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com a condenação, o influenciador bolsonarista deve indenizar Adriana em R$ 10 mil.

*Com informações do iBahia

