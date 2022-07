Marcos Oliveira, o Beiçola de ‘A Grande Família’, agradece plano de saúde dado por Tatá Werneck

A apresentadora do "Lady Night" ficou bastante sensibilizada com o apelo que o artista fez nas redes sociais no mês passado

O ator Marcos Oliveira, ator que interpretou o pasteleiro Beiçola de “A grande família”, fez um vídeo nesta sexta-feira para informar aos fãs sobre sua saúde. O artista de 69 anos aproveitou para agradecer a ajuda que teve de Tatá Werneck, que conseguiu um plano de saúde para ele.

“Estou aguardando o hospital Souza Aguiar me chamar para operar. Quero agradecer a Tatá Werneck que conseguiu esse plano de saúde para mim. Só que estou nessa expectativa de internar logo e fazer essa cirurgia. E depois eu tenho mais dois meses de recuperação”, disse Marcos no Instagram.

O ator espera para fazer uma cirurgia da fístula que tem na uretra. Em dezembro, Marcos esteve internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, tratando de um problema na urina.

A apresentadora do “Lady Night” ficou bastante sensibilizada com o apelo que o artista fez nas redes sociais no mês passado, e mandou uma mensagem privada para ele oferecendo ajuda.

Os dois trabalharam juntos na novela “Deus salve o Rei”, em 2018.

Vale lembrar que Tatá sempre é muito generosa com quem precisam de ajuda. Foi o que aconteceu com Mabel Calzolari, atriz que morreu em junho do ano passado, aos 21 anos, vítima de uma doença rara que provoca inchaço na medula.

Na ocasião, Tatá arcou com as despesas do velório da jovem (que custou R$ 15 mil) e alugou um apartamento na Zona Sul do Rio para a mãe dela morar perto do neto, que vive com o pai.

Tatá também costuma sempre contribuir em várias vaquinhas virtuais para arrecadar dinheiro para as causas sociais, como as famílias das vítimas do Covid-19.

Ela também fez doação em dinheiro para ajudar o ex-BBB Lucas Panteado comprar a casa da mãe e contribuiu na vaquinha para a trans Juju Oliveira retirar o silicone industrial que tem no rosto.

