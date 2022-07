Anime Jungle Party acontece neste fim de semana em Manaus

Manaus (AM)- Acontece neste fim de semana, nos dias 9 e 10 (sábado e domingo), mais uma edição do Anime Jungle Party, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, na avenida Djalma Batista, em Manaus, das 13h à 20h.

A programação no sábado conta com as atrações: Canal Sempre Anime, André Baki (atração local), Batalha do BK (atração local), dublador Francisco Jr., Muca Muriçoca, Banda Reckless, Banda Resonance e às 20h encerra o evento.

No domingo, acontece a competição de K-pop, a participação de The Kira Justice, Yohancos e Cosplay, professor br. La Casa de Papel, Banda Resonance, dublador Adian Tatini, Batalha do BK e banda Rockless.

“Estamos ansiosos para esse grande reencontro e esperamos que esse seja um grande início para os próximos eventos que virão. A família Anime Jungle Party agradece desde já o carinho, atenção e a paciência que todos. Vamos sempre tentar fazer um evento excelente para todos e vamos para cima que está aberto a temporada 2022 do Anime Jungle Party”, escreveu a equipe nas redes sociais.

Divulgação

Circuito Cosplay 2022

O Circuito Cosplay Manaus será realizado nos dois dias do Anime Jungle Party. Os horários para esta etapa são conforme programação do palco principal que está sendo divulgada pela coordenação. Os interessados em participar do concurso deverão se dirigir até a mesa de inscrições e preencher sua ficha com o staff responsável. As inscrições serão encerradas uma hora antes da realização do concurso.

Dia 9 (Sábado)

CCM Etapa Tradicional

Premiação

1º lugar – R$ 800,00 + Troféu

2º lugar – R$ 400,00 + Medalha

3º lugar – R$ 300,00 + Medalha

Dia 10 (Domingo)

CCM Etapa Livre

Premiação

1º lugar – R$ 500,00 + Troféu

2º lugar – R$ 300,00+ Medalha

3º lugar – R$ 200,00 + Medalha

Dia 9 (Sábado)

CCM Desfile

Premiação

1° lugar – Troféu

2° lugar – Medalha

3° lugar – Medalha

Dia 10/07 (Domingo)

CCM Desfile

Premiação

1° lugar – Troféu

2° lugar – Medalha

3° lugar – Medalha

Os ingressos estão à venda nas lojas Óticas Diniz, Manauara Shopping, Sumaúma Shopping, Shopping Grande Circular, Lojas Action Pro e online na Shopingressos.

