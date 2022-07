O ex-levantador de toadas informa que no, dia 12 de maio, Antônio recebeu o valor de R$ 6 milhões, mas sumiu com o dinheiro

Manaus (AM) – Sebastião Júnior, ex-levantador de toadas do Boi-Bumbá Garantido, apareceu revoltado em seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira (4), desabafando contra o atual presidente encarnado, Antônio Andrade. Segundo o cantor, o presidente não cumpriu o pagamento dos itens levantadores de toada, apresentador, entre outros segmentos que iriam compor a apresentação no Festival de Parintins de 2022.

Sebastião Júnior usou a rede social para “jogar no ventilador” toda a indignação contra Antônio Andrade. No desabafo, o cantor relata que todos os apaixonados pelo Boi-Bumbá não aguentam mais as mentiras do atual gestor. Além disso, “Sabá” informa que no, dia 12 de maio, Antônio recebeu o valor de R$ 6 milhões, mas sumiu com o dinheiro.

“Cadê esse dinheiro? Você não pagou fogos, levou alegorias escrotas para a arena, não pagou David, não pagou Israel, não pagou ninguém. Eu gastei 25 mil do meu bolso em Parintins, você se quer me atendia. Eu mandava mensagem e você não me respondia”, desabafou o ex-levantador.

Ainda durante o desabafo, Sebastião negou a justificativa de Antônio Andrade sobre não ter acompanhado a apuração do festival. O presidente disse que não acompanhou, pois estava esperando o ex-levantador para uma conversa, porém, Sebastião negou a versão.

“Para com isso cara, quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos, não sou nenhum moleque não. Você está ficando doido, Antônio? Me respeita, eu sou pai de família, tenho dois filhos, e eu amo a minha família. Nunca vou dar exemplo de maldade de mentira. Você já é velho para contar mentira, para com isso”, finalizou.

Crise no Boi Garantido

As polêmicas envolvendo o presidente Antônio Andrade, na administração do Boi do Povão, começaram antes do Festival, mas ganharam força após a primeira apresentação encarnada, no dia 25 de junho, quando integrantes do lado vermelho, torcedores e sócios-torcedores não ficaram contentes com o espetáculo visto.

Para a segunda e terceira noite, os apaixonados pelo Boi do Povão aguardavam uma superação, mas novamente ficaram decepcionados com o que foi assistido. Antes da apuração, muitos torcedores já pediam a saída do presidente. Após a apuração, a tensão na “Baixa” ficou ainda maior.

Pedido de Impeachment

O pedido de impeachment contra o presidente foi documentado e assinado pelo ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, e a empresária e compositora Ana Paula Perrone, autora da toada “Parintins Para o Mundo”, em parceria com Jorge Aragão.

Devido a derrota no 55º Festival Folclórico de Parintins, e a indignação dos torcedores encarnados, uma mobilização entre a “galera”, sócios-torcedores e integrantes da associação foi instaurada nos bastidores do Boi-Bumbá Garantido

Com a aproximação da assembleia geral para a prestação de contas do presidente, marcada para o dia 10 de julho, um pedido da relação de sócios-torcedores em dia com a associação foi feito por Choy. O advogado informou que é necessário fazer o levantamento dos sócios-torcedores para saber quais estão aptos para tomar decisões pelo Boi-Bumbá.

Luto em meio à crise

Diante do atual cenário no Boi-Bumbá Garantido, os torcedores encarnados acordaram com a triste notícia do falecimento de um dos fundadores, e presidente do Movimento Amigos do Garantido (MAG), o médico Theodoro Rogério Pazini Ozoresde. O gestor da MAG morreu na madrugada da segunda-feira (4). A causa da morte não foi divulgada.

Rogério foi um dos fundadores do MAG e um apaixonado torcedor do Boi da Baixa do São José. O MAG emitiu nota lamentado a perda.

“É com profundo pesar e com o coração despedaçado que o Boi Garantido comunica o falecimento do Presidente do MAG (Movimento Amigos do Garantido) Cel. Rogério Ozores. Desejamos força para a família e amigos do nosso Coronel”, diz a nota.

Confira trecho dos vídeos publicados por “Sabá”:

