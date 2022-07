Klara Castanho: hospital nega ao Conselho de Enfermagem acesso ao prontuário médico da atriz

O Hospital e Maternidade Brasil negou o acesso do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP) ao prontuário médico de Klara Castanho, que relatou ter sido ameaçada por uma enfermeira após dar à luz um bebê, fruto de uma violência sexual. A unidade de saúde justifica que a instituição precisa de autorização prévia da atriz de 21 anos para ter acesso ao documento.

A informação foi confirmada em nota pelo Coren-SP, nesta segunda-feira, dia 04. “O Coren-SP informa que solicitou o prontuário de atendimento da atriz vítima de vazamento de informações sigilosas ao hospital onde ela foi atendida, mas o acesso ao documento foi negado ao conselho pela instituição sob a justificativa de necessidade de autorização prévia da paciente, seguindo o previsto em resoluções do Conselho Federal de Medicina (CFM) e no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Desta forma, o Coren-SP se põe à disposição da atriz, caso isso seja de sua vontade, para orientação quanto aos procedimentos para encaminhamento de apuração da conduta dos profissionais de enfermagem que a tenham atendido ou de autorização para acesso ao prontuário”, informa o comunicado.

Entenda o caso:

Klara Castanho revelou ter engravidado após estupro e entregue a criança à adoção, seguindo os trâmites legais, através de uma carta aberta publicada no Instagram, neste sábado, dia 25. Em seu desabafo, ela disse ter sido ameaçada por uma enfermeira.

“No dia em que a criança nasceu, eu, ainda anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou: ‘Imagina se tal colunista descobre essa história’. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e proteger. Quando cheguei no quarto já havia mensagens do colunista, com todas as informações. Ele só não sabia do estupro. Eu ainda estava sob o efeito da anestesia. Eu não tive tempo para processar tudo aquilo que estava vivendo”, contou a artista.

A atriz precisou vir a público após Antonia Fontenelle expor seu caso em uma live no YouTube. Na última sexta-feira, a apresentadora citou uma entrevista em que o colunista Leo Dias fala sobre uma atriz da Globo que teria rejeitado o filho logo após o nascimento do bebê. A jovem chegou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais no fim de semana, enquanto internautas levantavam suspeitas de que ela fosse a famosa em questão.

No dia 27, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo e o Hospital e Maternidade Brasil anunciaram que abriram uma sindicância para investigar o vazamento de informações sobre Klara. Um dia depois, o Coren-SP vistoriou o hospital e avisou que aguardava liberação de documentos internos para prosseguir com a apuração dos fatos e identificação dos envolvidos no caso da atriz.

*Com informações do site O Dia

