Manaus inicia inscrições para a 11ª edição dos Jogos Adaptados

Manaus (AM)- Inicia nesta terça-feira (5), as inscrições para a 11ª edição dos Jogos Adaptados André Vidal de Araújo (Jaavas), pela plataforma Google Forms, por meio do link: https://forms.gle/Ndh2Z8XDTnU52wJS8, até o dia 12 de agosto.

O Jaavas será realizado na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, no período de 21 a 28 de agosto de 2022.

A expectativa dos organizadores é de que participem aproximadamente 4,5 mil pessoas, seja da rede municipal de ensino, estadual ou instituições parceiras, que desenvolvem trabalhos com Pessoas com Deficiência (PcDs). Os jogos serão realizados nas modalidades de atletismo, futsal, voleibol sentado, jogos adaptados, natação e corrida do abracinho.

A coordenadora do Jaavas, Shirley Amaral, reforça o convite para que todos possam participar do evento, pois ano passado foi realizado de forma muito restrita, em virtude da pandemia da Covid-19, mas agora com todos os cuidados, espera a realização muito maior dos jogos.

“A Semed em todos esses anos vem atendendo não só as escolas do município, mas de todo o Estado do Amazonas, que desejam participar do Jaavas, visto que é o maior evento de esporte e educação voltado para a pessoa com deficiência. Os jogos são importantes, pois chamam a atenção para a questão da inclusão da pessoa com deficiência, por meio do esporte adaptado, além de abrir mais meios para que os alunos possam se socializar e mostrar o seu potencial”, comentou.

O Jaavas já atendeu em todas as suas edições mais de 30 mil pessoas, se destacando também pela criação de jogos, além de ser o maior evento de esporte e educação para a pessoa com deficiência do Estado do Amazonas.

