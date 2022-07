Meta oferece capacitação gratuita a empreendedores em Manaus

Na próxima terça-feira (12), a capital amazonense sedia pela primeira vez o Meta Boost Manaus, no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, zona Centro-Sul, no horário das 13h às 17h. Durante 4 horas, os participantes do evento terão a oportunidade de fazer uma imersão nas ferramentas, insights e práticas recomendadas mais atualizadas em marketing digital, para melhor impulsionar as vendas e alcançar o sucesso, em campanhas de divulgação no Facebook, Instagram e WhatsApp Business, com especialistas da equipe de pequenas empresas da Meta.

O Meta Boost Manaus é voltado a micro e pequenos empreendedores, profissionais liberais e interessados no mundo digital, para o uso eficaz das redes sociais dedicadas aos negócios.

“As inscrições são gratuitas e para um número reduzido de participantes, em observação às restrições sanitárias contra a Covid-19, por isso, quem quiser participar, e aproveitar esta oportunidade única, disponibilizada pela própria Meta, não pode perder” , destaca um dos organizadores do evento em Manaus, Eduardo Araújo.

Os interessados em participar do Meta Boost Manaus podem se inscrever por meio do link https://fb.me/metaboostmanaus. No dia do evento, será obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação completa contra a Covid-19, além do uso indispensável de álcool em gel. O uso de máscara será opcional.

Programa global

O Meta Boost é um programa global de capacitação e treinamento que ajuda as pequenas empresas a dar vida às suas histórias, treinando-as para aproveitar melhor as ferramentas do Facebook, Instagram, WhatsApp Business e muito mais. Além dos eventos on-line e presenciais, o Meta Boost também mantém um grupo no Facebook, que já conta com mais de 70 mil pessoas para incentivar a conexão e a troca de experiências entre os empreendedores em todo o Brasil.

Conforme a gerente de Políticas Públicas da Meta, Raquel Helen Silva, atualmente, não é mais necessário um espaço físico, como uma loja, para empreender ou para encontrar os seus clientes. Essa tarefa se tornou mais simples e, a partir de um celular ou computador comum, é possível usar as ferramentas da Meta para alcançar e manter contato com clientes, vender produtos e serviços.

“É por isso que oferecemos treinamentos gratuitos e acessíveis como o Meta Boost, para ajudar essas pequenas empresas a criar sua presença digital de forma eficaz” , diz a executiva.

“Trazer o Meta Boost para Manaus reflete o compromisso da Meta com empreendedores de todas as regiões, e nosso esforço de facilitar e democratizar a digitalização de negócios, e aprender com a diversidade de empreendedores que temos em várias partes do Brasil”, completa.

*Com informações da assessoria

