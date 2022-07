Com o preocupante aumento dos casos de Covid-19, o prefeito David Almeida (Avante) resolveu deflagrar uma mega-ação para acelerar a vacinação em toda a capital a partir desta quinta-feira (7). De hoje até sábado (9), a Semsa, segundo o prefeito, realizará forte mobilização nos diversos postos de vacinação espalhados pela capital.

Em coletiva de imprensa, ontem, David enfatizou sua determinação de tudo fazer para diminuir logo os altos números da Covid. Para tanto, ele apela para que um milhão e meio de pessoas complete o ciclo vacinal, pois só assim a doença poderá ser contida.

“Varíola dos macacos”

A Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) informou que o Amazonas segue apenas com um caso suspeito da varíola dos macacos. Outros dois casos foram descartados.

Vale do Javari

Em mensagem via aplicativo Whatsapp, o vice-presidente da FIEAM, Nelson Azevedo, destaca o insistente foco do Em Tempo nos assuntos pertinentes ao Vale do Javari, uma rica parte da Amazônia desprezada pelo Governo Federal.

“O texto sagrado do Evangelho não deixa dúvidas: ‘Quem não é comigo, é contra mim; e quem comigo não ajunta, espalha’. A bravura do Em Tempo de destacar em editorial a problemática de nossos irmãos indígenas no Vale do Javari merece reflexão e atitudes”.

“É preciso acordar o Brasil, de costas historicamente para a Amazônia, onde nossa gente tem sido esquecida, sobretudo os mais humildes e necessitados”, diz Nelson.

Até quando ?

Na mensagem, Nelson Azevedo ressalta o importante papel da indústria para o progresso da região e lamenta o descaso federal em relaçãoà Amazônia e ao Amazonas.

“Temos feito nossa parte na geração de empregos, renda e oportunidades. E o que poderíamos fazer para assegurar que estes recursos gerados pela indústria permaneçam, ao menos em parte substantiva, na região ?”, argumenta o líder empresarial.

“Somos o maior programa de desenvolvimento regional do país, mas vemos 75% da riqueza que propiciamos, investidores e trabalhadores, ser direcionada para outras finalidades fora da Amazônia. Até quando?”.

Deputados reagem

O deputado Serafim Corrêa (PSB) repudiou a recomendação do MP-AM para que a Assembleia Legislativa (Aleam) arquive o Projeto de Lei n° 77/2022, de autoria da deputada Joana Darc.

Para Serafim, o ato soa como uma intromissão arbitrária do MP-AM no Poder Legislativo como se este fosse uma espécie de “terra de ninguém”.

Outros parlamentares, como Wilker Barreto (Cidadania) e Delegado Péricles (PL), também reagiram à tentativa de engavetamento do projeto que propõe aumentar o número de provas a serem corrigidas nos concursos públicos.

Inconstitucional ?

Na visão do MP-AM, o projeto de Joana é inconstitucional e por isso a Aleam deve engavetá-lo.

“O MP está mandando que a Casa Legislativa arquive o projeto. Quer dizer, ele está se intrometendo na tramitação do projeto”, protestou Serafim, indignado com a ordem expressa para o arquivamento.

Arthur e os jovens

Pré-candidato ao Senado pelo PSDB Amazonas, o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto se movimenta intensamente na capital e no interior do Estado.

No início da semana, ele reuniu-se com jovens tucanos e outros jovens representantes de vários segmentos da cultura, entretenimento e da economia criativa nas zonas Norte e Leste de Manaus.

Acompanharam Arthur no evento a pré-candidata a suplente, Maria do Carmo Seffair, o secretário-geral do partido e pré-candidato a deputado estadual, Mário Barros, a presidente do PSDB Mulher-AM, Elisabeth Ribeiro, e o vereador Raulzinho.

PEC dos tribunais

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que muda as regras de composição e funcionamento do Tribunal de Contas da União (TCU), dos tribunais de contas dos estados, do DF e dos municípios, além do Ministério Público junto ao TCU.

A PEC, de autoria do ex-deputado federal pelo Amazonas, Francisco Praciano (PT), que agora avança no Congresso, prevê a realização de concurso público de provas e títulos para as carreiras dos órgãos de contas.

O objetivo é acabar com a influência política na atuação dos integrantes dos tribunais de contas.

Inelegíveis

A PEC de Praciano impede a nomeação de ministros do TCU, ou integrantes de todos os outros órgãos de conta, que sejam inelegíveis a cargos públicos por condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado por crimes como lavagem de dinheiro ou tráfico de drogas.A PEC exige também formação em nível superior. Aproximadamente 25% dos membros dos tribunais de contas estaduais não possuem a formação adequada para exercer a função.

Fiscalização

Relatora da PEC, a deputada Adriana Ventura (Novo-SP) defende a criação do sistema nacional dos tribunais de contas, o que desagrada Praciano, autor da proposta.

“Propus que o CNJ fosse a entidade fiscalizadora dos conselheiros. A relatora está propondo criar Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Não concordo. Imagina 200 conselheiros fiscalizados por representantes de conselheiros? É um prêmio ao corporativismo. Ficará tudo em casa”, disse Praciano a um portal de notícias.

“Terrorismo”

A crise em que mergulhou a Associação Folclórica Boi Bumbá Garantido ficou pior com a saída da paraense Daniela Tapajós, porta-estandarte do boi vermelho e branco.

Daniela desabafou no Instagram: “Todo dia era um insulto, uma ameaça, um verdadeiro terrorismo psicológico. Fui para a arena com muita dor física e esgotamento mental”.

Faroeste no rio

Os chamados “piratas de rio” transformaram o Rio Solimões em uma autêntica zona de faroeste por causa da disputa por pontos de drogas na região.

Nota da Polícia Civil informa que, na segunda-feira (4), nas proximidades da cidade de Tonantins, grupos criminosos travaram violenta batalha usando fuzis, metralhadoras, lançadores de bomba e granadas.

A PC diz que um inquérito foi instaurado para apurar o confronto.

Garimpeiros festejam

Em Roraima, os garimpeiros comemoraram, com trio elétrico e faixas de “viva os garimpos”, a sanção, pelo governador Antonio Denarium, de uma lei que proíbe os órgãos ambientais de destruírem equipamentos usados por eles nas operações de fiscalização no estado.

O documento da sanção foi entregue por Denarium de forma solene, na principal praça de Boa Vista, ao deputado George Melo (Podemos), autor do projeto criminoso.

PEC Kamikaze

Após adiamento, na noite de terça-feira (5), em função de um pedido de vista, a chamada PEC Kamikaze, do Governo Federal, deve voltar ao centro das discussões, e até ser votada, nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados.

O relator, Danilo Forte (União Brasil-CE), manteve o texto que prevê custo de R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos.

