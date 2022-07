Granada caseira é jogada por dupla criminosa em prédio no Centro de Manaus

O dono de um restaurante locado no prédio viu o momento em que uma dupla jogou a suposta granada na janela do imóvel

Manaus (AM) – Uma suposta granada caseira foi jogada no fim da tarde desta quinta-feira (7), dentro de um prédio localizado na avenida Quintino Bocaiuva, no bairro Centro, na Zona Sul da capital. Além da granada, a polícia encontrou artefatos escondidos na parte interna do imóvel.

De acordo com informações dos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 17h, o dono de um restaurante locado no prédio mencionado, viu o momento em que uma dupla criminosa jogou uma suposta granada pela janela do segundo andar do imóvel, após uma troca de tiros na região. Depois da ação eles fugiram sem serem identificados.

Imagem da suposta granada

Ainda conforme as informações, o homem se deslocou até a sede da 24ª Cicom para relatar o fato, diante disto, uma equipe policial foi até o prédio onde constatou a granada caseira. Além deste explosivo, os policiais militares encontraram na parte interna do imóvel, seis garrafas de coquetéis molotovs que estavam escondidos.

Diante dos fatos a equipe policial acionou o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Grupo Marte), especialista para atuar em ocorrências com materiais explosivos. O Capitão Layon Pontes responsável pela ação policial falou sobre o caso.

“Conforme foi repassado pela guarnição que atende a área, após confronto entre facções criminosas onde houve troca de tiros aqui na área, um objeto suspeito foi jogado para dentro do prédio. Se tratava de um artefato explosivo improvisado. Se tinha potencial lesivo, somente após o recolhimento de vestígios feitos pela nossa unidade será possível identificar” , explicou.

Durante a ação do Grupo Marte, os policiais retiraram as pessoas que estavam próximas ao prédio e isolaram a área para detonar o artefato encontrado. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência esteve no local para prestar apoio caso necessário. Durante a ação policial ninguém ficou ferido.

A polícia trabalha coletando informações no local para tentar identificar os dois homens que jogaram o material no local. Câmeras de segurança de estabelecimentos podem ajudar a polícia a chegar nos suspeitos. O caso segue sendo investigado.

