Motociclistas de Manaus promovem grande ato de doação de sangue ao Hemoam

Manaus (AM) – A campanha Doador Motociclista Sangue Bom, que está em sua 2ª edição, levou dezenas de motociclistas de vários clubes de Manaus à sede da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul da cidade, na manhã deste sábado (9).

Com o lema “Motociclistas em Prol da Vida”, o objetivo foi impulsionar a doação de sangue em Manaus e serviu para conscientizar os motociclistas da importância desta ação.

Engajamento

De acordo com Nahun Bruno, um dos organizadores da ação e membro do moto clube Ministério dos Motociclistas Adventistas (AMM), a participação da comunidade motociclista é de extrema importância para ajudar a salvar vidas. Outro ponto é a criação de um dia do ano como o “Dia Nacional do Doador de Sangue Motociclista”.

“Nós somos uma categoria que mais demanda sangue do Hemoam, devido os acidentes e as questões de risco. Então, nossa ideia é promover este evento anualmente, para que toda a comunidade, com o passar do tempo compre a ideia, e que a gente futuramente coloque o Dia Nacional do Doador de Sangue Motociclista. Essa é a finalidade e o objetivo da ação”, afirmou.

Ainda de acordo com Nahun, o evento foi aberto para todos os motociclistas e para aqueles que não possuem o veículo, mas que se interessaram em participar da ação.

Na Fundação Hemoam, motociclistas de vários clubes de Manaus se reuniram em um ato de amor ao próximo, neste sábado (09)

Balanço

Nas primeiras horas do dia, 100 motociclistas compareceram ao evento de amor pela vida. Ao longo do dia, serão distribuídos 150 bottons exclusivos para doadores. O projeto teve início em 2021, quando dois moto clubes se juntaram para impulsionar a primeira campanha Motociclista Sangue Bom.

“Na primeira edição, o moto club Solus Christus e o Águias de Cristo já estavam com a ideia para fazer o evento em novembro, e o nosso moto club o AMM já estava com a ideia de fazer. Acabamos nos conhecendo alguns dias antes e decidimos juntar as duas. Como as datas já estavam marcadas, tanto em novembro, como em dezembro, decidimos fazer nos dois momentos, na semana do doador e no dia 11”, disse Nahun.

Uma terceira edição vai acontecer em novembro deste ano e a meta é reunir mais motociclistas do que nas edições iniciais.

