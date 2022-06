Em apoio a Bolsonaro, ‘motociata’ deve reunir 10 mil motociclistas em Manaus

Manaus (AM) – A previsão para a quantidade de pessoas que participarão da “motociata” em apoio ao presidente Jair Bolsanaro (PL) é de 10 mil motociclistas em Manaus. O evento ocorre neste sábado (18) no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste. A “motociata” contará com a presença do presidente e deve inicia às 13h, e a saída às 15h.

A motociata atende uma solicitação dos movimentos de motociclistas e motoclubes do Amazonas e está sendo apoiado pelos segmentos de Direita e Conservadores do Estado.

A proposta do percurso é que os veículos saiam da Ponta Negra e cruzem a capital amazonense, passando pela avenida Brasil, Boulevard Álvaro Maia, Major Gabriel, zona sul, vá ao Centro, desçam a avenida Sete de Setembro, sigam pelo Distrito Industrial, pelas avenidas Buriti e Samauma, passem pela “Bola da Samsung”, no Armando Mendes, zona leste, passando pelas avenidas Autaz Mirim até a Bola do Produtor, seguindo a zona norte, pelas avenidas Camapuã, Noel Nutels, Max Teixeira, finalizando na avenida Torquato Tapajós até a chegada na Arena da Amazônia.

De acordo com o principal interlocutor do presidente em Manaus, coronel Alfredo Menezes (PL), que intermediou a realização do evento junto ao Palácio do Planalto, este será um momento histórico para o estado e a região norte. “Queremos fazer o maior movimento do norte e nordeste do país. Por isso, convocamos todos os apoiadores do presidente Bolsonaro a participar deste ato. A motociata deveria ter ocorrido no ano passado, mas em virtude de problemas de saúde não pôde vim”, comentou Menezes.

Esta será a segunda vinda do mandatário ao Amazonas somente este ano. A previsão é que Bolsonaro venha outras vezes ao estado durante o período eleitoral.

Com informações da assessoria

