Motociclistas promovem evento para engajar doação de sangue em Manaus

Manaus (AM) – Para impulsionar a doação de sangue em Manaus, acontecerá, neste sábado (9), a 2ª edição da campanha Doador Motociclista Sangue Bom. A data serve para conscientizar os motociclistas da importância da ação de doar sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), assim como a criação de uma data para a causa.

Com o lema “motociclistas unidos em prol da vida”, o evento iniciará às 8h30 e será finalizado às 15h no Hemoam, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus. Para aqueles que querem acompanhar a concentração dos motociclistas, ela começará 8h no posto Shell, próximo da ‘rotatória das letras’, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da Capital.

Conforme um dos organizadores do evento e membro do moto club Ministério dos Motociclistas Adventistas (AMM), Mahun Bruno, o objetivo do evento é aumentar o engajamento da comunidade motociclista, e criar um dia do ano como o Dia Nacional do Doador de Sangue Motociclista.

“Nós somos uma categoria que mais demanda sangue do Hemoam, devido os acidentes e as questões de risco. Então, nossa ideia é promover este evento anualmente, para que toda a comunidade, com o passar do tempo compre a ideia, e que a gente futuramente coloque o Dia Nacional do Doador de Sangue Motociclista. Essa é a finalidade e o objetivo da ação”, disse.

Segundo Mahun, o evento é aberto para todos os motociclistas e para aqueles que não possuem o veículo, mas que se interessaram em participar da ação. Nesta segunda edição, a expectativa é do comparecimento de mais de 100 motociclistas. Os primeiros 150 doadores ganharão um botton de exclusivo.

A ideia de promover maior interesse da classe motociclista pela doação de sangue iniciou no ano passado, quando dois moto clubs se juntaram para impulsionar a primeira campanha Motociclista Sangue Bom.

Primeira edição da campanha campanha Doador Motociclista Sangue Bom – Foto: arquivo pessoal

“Na primeira edição, o moto club Solus Christus e o Águias de Cristo já estavam com a ideia para fazer o evento em novembro, e o nosso moto club o AMM já estava com a ideia de fazer. Acabamos nos conhecendo alguns dias antes e decidimos juntar as duas. Como as datas já estavam marcadas, tanto em novembro, como em dezembro, decidimos fazer nos dois momentos, na semana do doador e no dia 11”, afirmou.

Além da segunda edição, há o planejamento da terceira edição, que deve acontecer ainda este ano no mês de novembro.

