Serafim quer reunir operadoras para debater implantação da tecnologia 5G no AM

Manaus (AM) – O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) quer convocar representantes das operadoras Tim, Claro e Vivo para uma reunião técnica, na Assembleia do Amazonas, com a finalidade de debater a implantação do sistema 5G no Estado. A expectativa é que a reunião ocorra no mês de março.

Serafim afirmou, nesta quinta-feira, 17, que a Prefeitura de Manaus já está na fase final do projeto de lei para instalação da infraestrutura adequada para receber a tecnologia.

“O combinado com a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e o Ministério das Comunicações é que no mês de julho seja implantada a tecnologia 5G nas capitais. Isso não impede também que o sistema seja implantado em outras cidades. Apenas 12 capitais se prepararam para isso e Manaus ainda está entre as que não se prepararam”, disse Serafim.

A tecnologia 5G pode ser até 100 vezes mais rápida que conexões 4G e para que o sistema chegue a todas as cidades, é ideal a adequação da Lei Geral das Antenas. O prazo para o processo vai até 2029.

“A informação que recebo da Prefeitura é que está na fase final da elaboração do projeto. O primeiro passo para que as empresas possam se movimentar é que haja uma regra clara sobre a implantação das antenas. Creio que o município de Manaus vai superar isso esta semana e, na próxima semana, a Câmara Municipal apreciará a matéria para voltar à sanção do prefeito. A partir daí, as operadoras Tim, Claro e Vivo já poderão tomar as devidas providências”, afirmou o parlamentar.

Presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação da Assembleia do Amazonas, Serafim reunirá as empresas para busca de soluções de melhorias de internet também no interior do Amazonas.

“Manaus e o interior do Amazonas sofrem muito com problemas de internet, mas no interior a internet, vamos ser francos, não existe. A tecnologia 5G é uma alternativa que permitirá o interior sair do isolamento”, defendeu.

Para o líder do PSB na Casa Legislativa, os municípios mais próximos de Manaus devem ser os primeiros a aprovar essa legislação.

“Iranduba, Novo Airão, Manacapuru, Castanho, Careiro da Várzea, Autazes, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Itapiranga e Silves seriam os primeiros a implantarem as suas legislações de tal forma a atrair o 5G”, pontuou.

O parlamentar também fez um apelo para que os prefeitos tomem as devidas providências em legislação para que os principais municípios do interior se tornem aptos a receber o serviço.

“A tecnologia também é necessária em municípios polo, por calha de rio, como Parintins, no Baixo Amazonas; Humaitá, no Rio Madeira; Boca do Acre, no Purus; Eirunepé, no Juruá; e Tabatinga, no Alto Solimões, além de Tefé e Coari. Assim, teríamos um arco significativo de antenas 5G a permitir a implantação desse serviço que é uma revolução. Apelo aos prefeitos dessas cidades que tomem essa providência”, concluiu.

*Com informações da assessoria

