Tio é preso por estuprar e agredir sobrinha de dois anos até a morte no Amazonas

Coari (AM) – Um crime brutal ocorreu no último sábado (9), no município de Coari (distante 362 quilômetros em linha reta de Manaus) e chocou a população. Um homem identificado como Geovane Gomes de Lima, de 30 anos, foi preso em flagrante por agredir a sobrinha de dois anos de idade até a morte e estuprá-la.

De acordo com a polícia, o suspeito levou a menina ao Hospital Regional de Coari informando que ela havia caído da varanda, mas os médicos do local desconfiaram da versão apresentada pelo suspeito.

Policiais foram acionados para atenderem a ocorrência e levaram o suspeito até a delegacia da cidade, onde, em depoimento, ele confessou o crime.

O suspeito afirmou que estava sozinho com a criança quando a agrediu fisicamente. Ela teve a perna quebrada e depois foi abusada sexualmente por ele. As marcas ficaram evidentes no corpo da criança.

Geovane foi autuado em flagrante pelos crimes e está à disposição do Poder Judiciário. O caso revoltou o restante da família da menina.

O corpo da criança foi levado ao necrotério e após o exame de necropsia liberado aos familiares para velório e sepultamento.

Leia mais:

Suspeitos de estupro contra crianças são presos durante operação em Manaus e Manacapuru

Pedreiro é investigado por estupro contra criança de 1 ano em Manaus

Homem é indiciado por estupro de menino em milharal, diz polícia