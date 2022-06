Pedreiro é investigado por estupro contra criança de 1 ano em Manaus

Manaus (AM) – Um pedreiro, identificado apenas “Branco”, está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas pela suspeita de estuprar uma criança de 1 ano e 10 meses, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a denúncia, o homem que é conhecido da família foi chamado para fazer um serviço no local e se aproveitou da ausência da mãe para, supostamente, introduzir o dedo nas partes íntimas da criança. A criança chorou e a mãe apareceu rapidamente.

Ao olhar para as partes íntimas, a mãe percebeu que estava sangrando e o suspeito estava no local colocando as mãos para fora da janela para disfarçar.

De acordo com a mãe da bebê, o homem já havia sido flagrado observando a criança outras vezes enquanto ele fazia serviços na casa.

O caso foi denunciado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), que informou, por meio de nota, que o homem foi ouvido e posteriormente liberado. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para investigar o caso.

