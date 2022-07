Musical sobre a Paixão de Cristo é realizado em Manaus

Manaus (AM)- Faltam poucos dias para a realização do maior musical sobre a Paixão de Cristo da Região Norte do país. O Musical Paixão pela Vida, da Igreja Presbiteriana de Manaus (IPManaus), será apresentado nos dias 7, 8, 9 e 10 de julho, às 19h, no Pedras Vivas, localizado na Avenida Pedro Teixeira, 2650, Chapada.

Todo o espetáculo é interpretado na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e com entrada gratuita.

Nessa reta final, 800 voluntários intensificam a preparação dos cenários, figurinos, atuações e coreografias. Com execução de músicas ao vivo, o espetáculo retrata cenas da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A expectativa é que 10 mil pessoas prestigiem o evento nos quatro dias.

Devido a pandemia da Covid-19, o Musical que é apresentado há mais de 40 anos e que faz parte do calendário oficial de eventos culturais da cidade de Manaus no período da Páscoa, deixou de ser apresentado nos últimos dois anos. E para comemorar a reinauguração do novo templo da IPManaus, será exibido excepcionalmente no mês de julho.

As apresentações

As canções apresentadas no espetáculo são executadas ao vivo. O coral interpreta diferentes gêneros musicais, como: rock, jazz, blues, MPB e música clássica durante 2h30.

As coreografias, os atos teatrais e a maioria das canções foram criadas pelos membros da igreja. As cenas são fiéis às passagens bíblicas, que relatam os milagres de Jesus, a propagação do Evangelho, a perseguição, morte e ressurreição do Cristo Salvador.

Mas não são apenas os “artistas” que se preparam para o evento. O Musical movimenta um grande número de voluntários que trabalham em diferentes áreas, como Alimentação, Recepção, Estacionamento, Brigada de incêndio, Sonoplastia, Figurino, entre outras.

Convites

Os convites estão sendo distribuídos gratuitamente na secretaria da igreja, em horário comercial, no mesmo local das apresentações. Informações podem ser adquiridas pelo número 99901-7120. Junto com o convite, o público pode levar 1kg de alimento não perecível. Os alimentos doados serão distribuídos às famílias de projetos sociais da igreja.

