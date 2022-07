União concede aval ao Flamengo para construção de estádio próprio

Mesmo com a liberação, o Rubro-Negro deseja buscar um local mais central para que o estádio possa ser de fácil deslocamento para todas as regiões

União e prefeitura do Rio de Janeiro deram aval ao Flamengo para a construção do estádio em terreno do exército em Deodoro, porém, o local não é o preferido clube pela distância e pouca segurança.

Mesmo com a liberação, o Rubro-Negro deseja buscar um local mais central para que o estádio possa ser de fácil deslocamento para todas as regiões. Segundo O Globo, a União não se opôs a liberar outro terreno na cidade.

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esteve em Brasília semana passada para conseguir o aval da União. Ainda segundo o veículo, Landim deve retornar ao Distrito Federal nos próximos dias para aprofundar as conversas.

Vale lembrar que a construção do estádio é vista com bons olhos por Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Em evento, o prefeito chegou a dizer que o clube merece uma casa própria e que a construção não representa um afastamento definitivo do Maracanã.

“O que o Flamengo apresentar sou totalmente defensor. O Flamengo merece ter um estádio. Um clube deste tamanho, desta dimensão. Acho que a insegurança do presidente Landim em relação ao Maracanã, não que o Flamengo não vá jogar lá, o Maracanã pertence ao carioca, ao Rio de Janeiro, ao futebol Mundial, mas faz sentido o Flamengo ter um estádio. O que eu puder ajudar para que saia, sairá. Não é uma decisão minha, mas dou sugestões. Se eles comprarem a área do Parque Olímpico, com o maior prazer eu vou aprovar também.” disse Paes.

O desejo de ter um estádio próprio voltou à tona devido aos recentes imbróglios pelo uso do Maracanã.

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Rodrigo Caio pode ficar até 9 meses fora do Flamengo por lesão

Hugo pode ficar à disposição do Fla diante do Atlético-MG

Seleção feminina retorna aos treinos após goleada diante da Argentina