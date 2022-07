Rodrigo Caio pode ficar até nove meses fora do Flamengo por lesão

O zagueiro Rodrigo Caio pode ficar até nove meses fora de ação do Flamengo, caso seja constatado um rompimento no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, em exames a serem realizados nesta terça-feira (12).

O jogador passou por uma avaliação inicial na tarde da última segunda-feira (11), após sair machucado no jogo contra o Corinthians, no final de semana. Num primeiro momento, a suspeita foi de problema no menisco, o que seria o menor dos problemas.

No entanto, Rodrigo relatou que ouviu um estalo em um movimento para receber uma bola, o que gerou a preocupação com o ligamento. Caso seja constatada a lesão, o prazo de volta aos gramados costuma ser de seis a nove meses.

No Rubro-Negro desde 2019, o atleta vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Entre 2020 e 2021, com problemas musculares, somado à Covid-19, ele ficou fora de mais da metade dos jogos do time. Já neste ano, Rodrigo ficou cinco meses sem jogar após uma artroscopia realizada depois da final da Libertadores, que acabou infeccionando. Ele fez sua estreia apenas em maio, contra o Altos (PI), na Copa do Brasil e, desde então, atuou em 12 jogos.

Sem Rodrigo Caio, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, na quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, precisando vencer por dois gols de diferença, para se classificar, ou por um gol para levar aos pênaltis.

