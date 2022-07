Hugo pode ficar à disposição do Fla diante do Atlético-MG

O goleiro Hugo Souza, o Neneca, pode ficar à disposição do Flamengo para a partida contra o Atlético -MG, na próxima quarta-feira (13), às 21h30, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Como o atleta acordou indisposto, o Rubro-Negro resolveu poupá-lo do confronto contra o Corinthians, do último domingo (10).

Ele até chegou a viajar e ser relacionado, mas não teve condições de jogo e será reavaliado no treino desta tarde (11), no CT Ninho do Urubu. Atualmente, Hugo é reserva de Santos, mas é o goleiro do Flamengo com mais partidas na temporada: 26.

Ele tem 23 anos, foi revelado pelo próprio Mais Querido e está no time profissional desde 2020. Além dos dois, o Rubro-Negro também conta com o experiente Diego Alves e com o jovem Matheus Cunha, de 21 anos, que têm seis e nenhum jogo na temporada, respectivamente. Santos tem 10.

Com ou sem Hugo, o Flamengo precisa vencer o Atlético-MG por dois ou mais gols de diferença para se classificar direto. Vitória por um tento a mais levará o confronto para os pênaltis já que o Mengão perdeu a ida, em Belo Horizonte, por 2 a 1. Derrota ou empate desclassifica o Fla.

*Coluna do Fla

Edição Web: Bruna Oliveira

