Homem é preso por agredir psicologicamente a mãe e a irmã, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 30 anos, de identidade não revelada, foi preso na tarde desta quarta-feira (16) pelo crime de crime de injúria, dano e violência psicológica, cometidos contra sua mãe e irmã, de 57 e 27 anos, respectivamente, na rua Silva Ramos, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) oeste/sul, com apoio do 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), efetuaram a prisão em flagrante, por volta das 14h.

Veja a valentia

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, as vítimas comunicaram que, na madrugada daquele dia, por volta das 4h, o homem ficou bastante agressivo e invadiu a casa, quebrando a parede da entrada do ar condicionado, exigindo dinheiro e querendo pegar objetos de valores para vender. “Ainda na tarde do mesmo dia, por volta das 13h, o homem retornou à residência, muito agressivo, exigindo ficar, alegando que elas tinham o dever de sustentar ele”, disse a delegada.

Após tomar conhecimento dos fatos, as equipes se dirigiram ao local para efetuar a prisão. Kelene ressaltou que a prisão faz parte da Operação Resgate, que tem como intuito combater a violência contra a mulher.

Confira mais informações, na live, com o repórter Carlos Araújo:

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Bebê de 1 ano morre com sinais de estupro e agressão; mãe e padrasto são suspeitos

Nove cidades do AM têm alta taxa de homicídios de mulheres, aponta estudo

Polícia Civil do Amazonas prende indivíduo pelo feminicídio da ex-namorada