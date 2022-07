Livro sobre nutrição básica é produzido em escola de Manaus

Manaus (AM)– A egressa do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (FEFF/Ufam), Monique Cunha Albuquerque, coordenou a produção do livro “Nutrição Básica”, que contou com a participação de estudantes da escola estadual Colégio Brasileiro Pedro Silvestre, dos 6ºs e 7º anos.

O livro é o produto de uma educação escolar colaborativa e foi escrito coletivamente por estudantes brasileiros e venezuelanos das turmas 6º1, 2, 3, 4, 5 e 7º1, matriculados neste ano no Colégio Brasileiro Pedro Silvestre e editado pela professora de Educação Física.

O livro traz informações divertidas, coloridas e rápidas sobre nutrição básica. Com uma linguagem descontraída, a cada página (em Espanhol e Português) o leitor descobre o nome de cada autor ou autora estudantil.

O livro é um compilado de atividades sobre nutrição desenvolvidas pelos estudantes com a coordenação, edição e digitalização da professora. Ainda não existe a versão impressa, somente a digital em PDF que está disponível no site pedagógico criado pela docente para o acesso público.

A página dá acesso a outros conteúdos como: eventos, lazer, dicas, esporte, agenda das aulas, oficinas, campanhas, dicas de saúde, tutorial (reciclagem), leitura, música (sonzera), entre outros conteúdos.

“Produzir legados de práticas exitosas na Educação Básica é sempre um desafio. Diariamente os docentes são expostos a inúmeras dificuldades desde salas superlotadas a falta de materiais didáticos, mas pra quem cultiva diariamente o sentimento de esperança, essas dificuldades ficam pequenas diante dos sorrisos e agradecimentos estudantis a cada projeto concluído”, disse Monique Albuquerque.

O trabalho iniciou no 1º bimestre como uma avaliação de Educação Física com o tema ‘Nutrição’. Ao longo dos dias, a profissional trabalhou na digitalização e nas edições até conseguir organizar as 63 páginas do livro.

“No 2º bimestre fiz uma cerimônia de lançamento do livro na quadra da escola, onde alguns estudantes puderam falar dos seus sentimentos enquanto autores”, finalizou a docente.

