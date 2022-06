Professor da UEA lança livro que ensina latim para iniciantes e avançados

O volume conta com 377 páginas e uma série de exercícios que, ao lado da explicação gramatical, têm o objetivo de facilitar a fixação do conteúdo

Manaus (AM)- O professor Dr. Carlos Renato Rosário de Jesus, da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), lançou o livro “Introdução à Língua Latina”, na última quarta-feira (29). O livro, publicado pela Editora Appris, é resultado dos últimos 10 anos de docência do professor, na disciplina língua e literatura latina, do curso de Letras da UEA.

Apesar do título remeter à iniciação à língua latina, a obra tem o objetivo de fornecer não apenas as bases para o avanço do estudante na compreensão e na tradução de frases simples, mas também de textos originais complexos da língua dos antigos romanos.

A publicação contou com o apoio do Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu, POSGRAD 2019, da FAPEAM, e do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes, da UEA.

De acordo com o prof. Carlos Renato, “trata-se de uma publicação que vem preencher uma lacuna significativa no mercado editorial amazonense, visto que já há muitas décadas uma obra dessa natureza, escrita por um autor da terra, não circula nas prateleiras das livrarias do Amazonas”. Para o professor, com esse material, “espera-se oferecer uma opção didática relevante e minuciosamente preparada para atender a uma demanda dos cursos de Letras, nos quais o Latim incide como disciplina obrigatória, mas que ainda carece de um método que lhe seja adequado, em face das características das licenciaturas locais, que oferecem no máximo três semestres da disciplina”, acrescenta.

Lingua mater

Considerada a lingua mater de todas as línguas românicas do mundo (português, francês, italiano, espanhol, etc.), além de veículo da herança clássica do Ocidente, o latim é estudado quase exclusivamente nos cursos de Letras dos cursos superiores do país.

Contudo, conforme o autor do livro, “a importância da língua se faz nítida quando é necessário acessar a riquíssima literatura legada pela Antiguidade Clássica, bem como explicar os fenômenos, as raízes e o funcionamento da língua portuguesa, algo que é inerente e imprescindível ao ofício do professor de português”.

Segundo o prof. Fábio Fortes (UFJF), autor do prefácio, “o livro aborda de princípios básicos da morfologia do latim, a questões bem específicas, por vezes ausentes em outros livros didáticos – como a sintaxe das formas nominais – que, no entanto, são importantíssimas para a aquisição da capacidade de leitura nessa língua”.

Avanço no aprendizado

O volume conta com 377 páginas e uma série de exercícios que, ao lado da explicação gramatical, têm o objetivo de facilitar a fixação do conteúdo, fornecendo as bases necessárias para o avanço do estudante na compreensão e na tradução autônoma de textos simples e complexos da língua dos antigos romanos. Por isso, ainda segundo o prof. Fábio Fortes, “a obra pode tanto ser o livro-texto para o ensino de latim para estudantes e professores mais inclinados a uma perspectiva estrutural de sua aprendizagem, quanto servir de compêndio gramatical e livro de exercícios complementares ao uso de outras abordagens metodológicas”.

Sobre o autor

Carlos Renato Rosário de Jesus é graduado em Letras – Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Amazonas (1996), com Pós-graduação lato sensu em Língua e Literatura Latina (2005) pela mesma universidade. É Mestre (2008) e Doutor (2014) em Linguística-Estudos Clássicos pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), com estágio na Università degli Studi di Siena (2012), e tem Pós-doutorado em Letras pela U.P. Mackenzie (2019-2020).

Como docente, foi Professor visitante na Università degli Studi “G. DAnnunzio” Chieti-Pescara, Itália (2019) e é professor efetivo de Latim na Universidade do Estado do Amazonas desde 2008. Também é presidente da Associação Brasileira de Professores de Latim (ABPL), biênio 2022-2024.

Onde comprar: https://www.editoraappris.com.br/produto/6237-introduo-lngua-latina

