Joelma anuncia presença no Passo a Paço 2022 com turnê “Isso é Calypso”

Manaus (AM)- A maior performer do Brasil, a cantora Joelma, é presença confirmada no evento #SouManaus Passo a Paço 2022. A recordista de vendas de discos participa, no dia 5/9, do maior festival de artes integradas do Norte.

A apresentação será às 21h, no palco Tucupi, montado às margens do rio Negro, dentro do porto de Manaus. A divulgação foi feita pelo prefeito David Almeida, em suas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (15).

No vídeo, Joelma diz que estará na cidade para festejar o #SouManaus com o show da turnê “Isso é Calypso”. “Gente, estou muito feliz que, dia 5 de setembro, nós vamos estar juntinhos no maior festival de artes integradas do Norte, festejando o Sou Manaus Passo a Paço 2022”, comemorou a cantora.

Essa é a quarta atração anunciada pelo prefeito David Almeida que, ao longo da semana, divulgou Rogério Flausino, da Banda Jota Quest; André Valadão; Felipe Araújo; e agora, Joelma. O festival vai contar com 20 atrações nacionais e mais de 50 locais.

Toda a programação artístico-cultural é gratuita e acontecerá no Centro Histórico de Manaus, de 3 a 6 de setembro. O line-up completo será divulgado durante coletiva de imprensa, na próxima quarta-feira (20).

Veja vídeo:

