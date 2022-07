Márcia Siqueira é atração musical da exposição “Espaço Jazz”

Manaus (AM)- A cantora Márcia Siqueira é a atração deste sábado (16) e domingo (17) da exposição “Espaço Jazz”, instalada shopping localizado na avenida Djalma Batista. Além de acompanhar a apresentação da cantora, os visitantes podem conhecer as curiosidades e a história desse ritmo musical.

Márcia Siqueira vai apresentar um repertório dedicado aos sucessos do jazz, além de versões cantadas nesse ritmo. Nos dois dias, o show acontece das 18h às 20h.

A exposição “Espaço Jazz” é realizada pela Fundação Rede Amazônica (FRAM) e faz parte do projeto Cidade do Jazz, que percorre diversos lugares, com diferentes tipos de intervenções artísticas. A mostra vai funcionar até a próxima quinta-feira (21), na Praça de Eventos, das 15h às 21h, de segunda-feira a domingo.

A exposição é composta por cinco cabines que proporcionam uma experiência de quase 360º ao visitante. A ideia é usar som e a imagem associados à história do jazz, como um convite para experimentar as sensações e emoções que o ritmo pode proporcionar. Na sinalização do espaço, o visitante pode notar a presença de personalidades brasileiras que, de alguma forma, foram influenciadas pelo jazz e têm história com o gênero.

O público pode usar, ainda, o totem interativo e descobrir mais sobre os cinco artistas e suas obras produzidas especialmente para a exposição, além de testar os conhecimentos sobre o universo do jazz através do quiz.

*com informações da assessoria

