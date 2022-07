Salvador (BA) – Uma mulher levou facadas no pescoço e ombros em uma tentativa de assalto à poucos metros de sua casa, na última quarta-feira (13). O crime aconteceu na Travessa dos Perdões, no bairro do Santo Antônio, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava indo trabalhar, quando o assaltante chegou por trás da mulher e a surpreendeu dando voz de assalto.

Ele tenta pegar a mochila da mulher e não consegue, em seguida mostra uma faca para a vítima. Ao avistar a arma, a mulher tentou fugir, mas recebeu diversas facadas no pescoço e ombros.

Após o golpe, o homem fugiu e deixou a mochila da vítima no chão. A polícia informou que a mulher recebeu atendimento no Hospital Português, no bairro da Graça. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A Polícia Militar também informou que duas viaturas foram ao local, mas não encontraram o homem.

