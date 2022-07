Pistoleiros executam gerente financeiro com 10 tiros em Manaus

Manaus (AM) – Imagens de uma câmera de segurança da casa do gerente financeiro Richardson de Souza Zogahib, de 36 anos, mostram o momento exato em que ele foi brutalmente assassinado com 10 tiros, na noite desta sexta-feira (15), na rua Guaporema, bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Quando a Richardson chegou na frente de sua casa em seu carro, um veículo modelo fiat uno, de cor vermelha com os três homens encapuzados, já estava na mesma rua, só aguardando o para a execução do crime.

No momento em que Richardson abriu a porta do carro, saíram do veículo e atiraram contra ele, que morreu na hora. Após a execução, os criminosos entraram no carro e fugiram.

O homem foi atingido por aproximadamente 10 tiros, sendo a maioria na cabeça, conforme analisou o Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Segundo informações repassadas pela 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), até o momento, não se sabe qual foi o motivo da execução.

Mas, segundo a polícia, Richardson tinha passagem por tráfico de drogas. Ele morou por um tempo em Fortaleza depois de ter sido ameaçado, mas voltou a Manaus. O crime será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo:

Momento em que gerente é executado por pistoleiros em frente de casa

