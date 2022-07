Motorista de aplicativo atropela assaltantes e salva mãe e filha, no bairro Flores

Manaus (AM) – Um motorista de aplicativo do transporte urbano conseguiu salvar uma mulher e sua filha das “mãos” de assaltantes, na manhã deste sábado (16), no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Mãe e filha estavam a caminho da igreja quando foram surpreendidas por dois assaltantes em uma moto. A menina teve uma faca colocada no pescoço e o celular subtraído pelos infratores.

Conforme testemunhas, antes que os assaltantes saíssem ilesos da ação, um motorista de aplicativo, que passava pelo local, jogou o carro violentamente contra os criminosos e os atropelou. Um dos criminosos está com suspeita de fratura na perna, pois, populares que estavam no local os agrediram com chutes e pedaços de madeira.

De acordo com o sargento da Polícia Militar, Osmar de Souza, que atendeu a ocorrência populares que presenciaram a cena do crime, ajudaram a deter os assaltantes até a chegada da polícia. E relata ainda que, na região Sul e Centro-Sul, casos de assaltos estão cada vez maior. Há relatos de que pessoas são assaltadas ao abrir a porta de suas casas. Os criminosos são suspeitos de cometer mais assaltos como esse.

O sargento do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), relata que a patrulha passava pelo local quando avistaram um suposto homicídio, entre as ruas Itália e rua Cuba, do bairro Flores.

“Tem em vista os fatos narrados ali no local, a gente fez a custódia dos presos. Chamamos o Samu para atendimento dos infratores que estavam lesionados para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio para tratar das lesões. E assim que forem liberados irão prestar depoimento. Os criminosos já têm passagem no mundo do crime e um deles saiu recentemente do presídio”, afirma o sargento.

Após receberem atendimento médico, a dupla foi encaminhada para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde vai responder pelo crime de roubo qualificado.

Pedido de ajuda

De acordo com a autoridade, o motorista de aplicativo de transporte urbano que ajudou as vítimas, teve prejuízos, mas, relata que populares já fizeram uma ‘vaquinha’ on-line para ajudar arcar com os custos em agradecimento ao seu gesto em proteger as vítimas. O carro dele, um Renault Kwid alugado.

O motorista explica que ao ver a ação criminosa, só pensou em sua filha, que tem a mesma idade da vítima, e agiu rapidamente.

“No momento eu que eu fiz isso, eu não pensei no prejuízo, não pensei no meu aluguel que está vencendo. Eu fui para cima só para impedir o ato que eles fizeram. Pensei na minha filha que eu deixo na escola e quando não dá para buscar ela, ela vem a pé. Esperei eles avançarem mais ou menos um metro (de distância) para o carro não atingir elas e avancei o carro contra eles. Só pensei na segurança delas e graças a Deus ficou tudo bem”, conta.

Quem quiser ajudar o motorista, pode entrar em contato por meio do número (92) 985626548. Ajudas pelo pix podem ser feitas diretamente pela chave CPF 015.200.882-99.

