Manaus (AM) – Imagens da câmera de segurança da Feira da Manaus Moderna registraram o momento em que o jovem William Gabriel de Souza Magalhães foi executado a tiros, no início da tarde desta segunda-feira (18). A vítima, de 19 anos, recebeu tiros a queima roupa, em um corredor dentro da feira que fica localizada no Centro de Manaus.

No vídeo é possível ver o momento em que William estava conversando com outro homem, quando o mesmo se deslocou até outro ponto do corredor e se abaixou para realizar alguma atividade com um material não identificado.

Ainda nas imagens é possível notar que, neste mesmo momento, um outro homem com a farda de uma empresa se aproxima do jovem, observa a movimentação, saca uma arma de fogo e dispara contra a cabeça da vítima.

Após realizar os disparos, o autor do crime pega o material que estava com William e, em seguida, foge. De acordo com testemunhas, não há informações sobre a identidade do homem que matou William.

A vítima era morador de um conjunto habitacional popular localizado no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Não há informações sobre o que pode ter motivado o crime. O corpo dele passou por perícia e posteriormente foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

As imagens das câmeras de segurança já estão à disposição da polícia e irão ajudar nas investigações. Os feirantes e familiares da vítima devem ser ouvidos na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que investiga o caso.

